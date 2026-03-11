Qatar Desak Iran Hentikan Serangan AS Kembali Berunding

Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Qatar mengeluarkan seruan mendesak kepada Iran agar segera menghentikan gelombang serangan terhadap wilayahnya dan negara-negara Teluk lainnya. Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Doha juga mendesak Amerika Serikat (AS) untuk kembali ke jalur diplomasi dan perdamaian.

Ketegangan di kawasan tersebut memuncak sejak AS, bersama Israel, melancarkan serangan skala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran merespons dengan meluncurkan rudal dan drone ke target-target di Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.

Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi, dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pada Rabu (11/3/2026), menegaskan bahwa serangan Iran terhadap Qatar dan negara-negara tetangganya "harus segera dihentikan". "Kami mengutuk keras serangan-serangan yang tidak bisa dibenarkan dan keterlaluan terhadap negara Qatar, yang secara langsung berdampak pada kedaulatan kami," ujar Al-Khulaifi, seperti dilansir internationalmedia.co.id.

Al-Khulaifi mengungkapkan kekhawatiran Qatar atas serangan yang tidak hanya menargetkan infrastruktur militer, tetapi juga infrastruktur sipil dalam beberapa hari terakhir. Ia memuji kesigapan layanan keamanan Qatar yang "berhasil mencegat setiap rudal dan drone" yang terdeteksi di wilayah negaranya.

Lebih lanjut, Al-Khulaifi memperingatkan bahwa serangan Iran berpotensi merusak hubungan historis yang telah terjalin lama dengan Qatar. Ia mengingatkan bahwa Qatar telah lama menyerukan diplomasi, bahkan melalui mediator Oman yang sebelumnya menengahi dialog antara Iran dan AS sebelum konflik ini pecah. "Negara-negara regional bukanlah musuh Iran, dan Iran tidak memahami gagasan tersebut," kata Al-Khulaifi. "Mereka terus meluncurkan rudal dan menyerang negara Qatar serta negara-negara regional. Ini tidak membawa manfaat bagi Iran, bahkan justru menciptakan kerusakan besar terhadap hubungan historis yang panjang," tambahnya.

Beralih ke Amerika Serikat, Al-Khulaifi mendesak Washington untuk kembali ke jalur perdamaian dan membuka kembali perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik. Ia mengungkapkan bahwa Qatar tetap menjaga jalur komunikasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump selama perang berkecamuk. Doha, katanya, telah mendorong AS – dan pihak-pihak lain yang terlibat – untuk "kembali ke jalur perdamaian" dan "meja perundingan".

Al-Khulaifi menegaskan bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan. "Kami percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk solusi yang berkelanjutan dan jangka panjang selain kembali ke meja perundingan," ucapnya. "Qatar akan terus menyerukan deeskalasi, dan Qatar akan terus menyerukan solusi politik untuk konflik tersebut," pungkas Al-Khulaifi.