Pusaran Konflik Timur Tengah Iran Jadi Pusat Perhatian Dunia

Rabu, 22 April 2026, kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan utama global, dengan Iran berada di pusat berbagai ketegangan diplomatik dan militer. Mulai dari bantahan Iran terkait potensi eksekusi mati delapan wanita, tuntutan ganti rugi dari negara-negara Arab, hingga seruan Iran kepada PBB untuk membebaskan kapalnya yang disita AS, serta insiden di Masjid Al-Aqsa dan jaminan pertahanan NATO untuk Turki. Berikut rangkuman peristiwa penting yang dihimpun Internationalmedia.co.id – News.

Iran Bantah Ancaman Hukuman Mati, Trump Mendesak Pembebasan

Otoritas kehakiman Iran secara tegas membantah laporan yang menyatakan delapan wanita yang ditahan pasca unjuk rasa antipemerintah awal tahun ini terancam hukuman mati. Bantahan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Teheran untuk membebaskan mereka, mengaitkannya dengan upaya negosiasi antara kedua negara. Namun, kelompok-kelompok HAM melaporkan setidaknya satu wanita telah divonis mati dan satu lainnya menghadapi dakwaan yang dapat berujung pada hukuman serupa.

Negara Arab Tuntut Ganti Rugi Besar dari Iran

Di sisi lain, ketegangan regional semakin memuncak setelah negara-negara anggota Liga Arab menuntut Iran membayar ganti rugi atas kerusakan akibat rentetan serangan selama konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz. Dalam resolusi darurat yang disahkan melalui konferensi video di bawah kepemimpinan Bahrain, Iran dinyatakan "bertanggung jawab penuh secara internasional" atas serangan yang menargetkan Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, dan Irak.

Iran Minta PBB Paksa AS Bebaskan Kapal Kargo Touska

Sementara itu, di ranah diplomatik global, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, secara resmi mendesak badan dunia tersebut agar memaksa Amerika Serikat membebaskan kapal kargo Iran, Touska, beserta seluruh awaknya, segera dan tanpa syarat. Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, Iravani menyoroti "pelanggaran internasional yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat", termasuk penyitaan kapal Touska di Laut Oman sebagai "serangan bermusuhan dan ilegal".

Pemukim Israel Serbu Al-Aqsa, Kibarkan Bendera Israel

Kekhawatiran juga meningkat di Yerusalem setelah pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa dan mengibarkan bendera Israel pada Selasa waktu setempat. Aksi ini memicu kecaman keras dari Pakistan dan Qatar. Masjid Al-Aqsa, yang merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Muslim, juga dikenal sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci oleh umat Yahudi. Para pemukim memasuki kompleks melalui Gerbang Mughrabi di bawah perlindungan ketat Kepolisian Israel.

NATO Siap Bela Turki dari Serangan Rudal Iran

Menanggapi eskalasi di kawasan, NATO menegaskan komitmennya. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan aliansi akan melakukan "apa pun yang diperlukan untuk membela" negara-negara anggotanya, termasuk Turki. Pernyataan ini menyusul insiden di mana pasukan NATO mencegat empat rudal yang ditembakkan dari Iran menuju wilayah udara Turki dalam beberapa minggu terakhir. Turki, sebagai negara anggota NATO yang berbatasan dengan Iran, sebagian besar terhindar dari serangan balasan langsung, namun aliansi tersebut telah mengerahkan baterai rudal Patriot baru di pangkalan udara Incirlik di selatan.