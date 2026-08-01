Pria ODGJ Bersenjata Teror Warung Kopi

Tulungagung digegerkan oleh sebuah insiden tak terduga di sebuah warung kopi di Kecamatan Sumbergempol. Seorang pria berinisial MJ, yang diketahui sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mengamuk sambil menenteng senapan angin dan melukai seorang pedagang sayur. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peluru dari senapan tersebut mengenai paha kanan korban, Agus Setyabudi (43).

Kapolsek Sumbergempol, AKP Mohammad Anshori, menjelaskan bahwa peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu (29/7). Korban, Agus Setyabudi, seorang pedagang sayur keliling dari Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, saat itu sedang beristirahat di warung kopi setelah berjualan. Hanya sekitar lima menit berada di lokasi, tiba-tiba pelaku MJ, yang juga dikenal dengan panggilan Nogleng, datang dan mulai mengamuk.

Saat itu, MJ yang membawa senapan angin tidak hanya mengamuk tetapi juga melempari warung dengan batu. Ketika korban Agus Setyabudi berupaya meninggalkan lokasi untuk menghindari keributan, nahas, paha kanannya terluka akibat terkena peluru. "Kemungkinan besar senapan itu meletus dan mengenai korban," terang Anshori, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Setelah insiden mencekam tersebut, pelaku MJ berhasil diamankan oleh warga sekitar. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa MJ memang mengidap gangguan jiwa. Setelah proses pengamanan, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya untuk penanganan lebih lanjut.