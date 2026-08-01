Monas Berzikir Damai Penuh Harapan

Ribuan umat dari berbagai latar belakang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam gelaran Zikir dan Doa Kebangsaan yang telah sukses diselenggarakan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, seluruh rangkaian kegiatan akbar tersebut dipastikan berjalan tertib dan lancar, sebagaimana dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan apresiasinya yang mendalam kepada seluruh elemen masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas pengertian dan kerja samanya dalam mengikuti arahan petugas. Dukungan tersebut sangat membantu menjaga kelancaran mobilitas selama kegiatan berlangsung," ujar Kombes Budi kepada wartawan, Minggu (2/8/2026).

Pihak kepolisian juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban. Kombes Budi menambahkan, petugas gabungan masih disiagakan di lokasi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas pasca-acara. Keberhasilan pengamanan acara ini, lanjut Budi, merupakan buah sinergi yang solid antara Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak penyelenggara, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, yang memimpin langsung acara Zikir dan Doa Kebangsaan pada Sabtu (1/8), menyoroti pentingnya kerukunan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Dalam pidatonya, Menag Nasaruddin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para tokoh agama yang secara konsisten membina umat dan merawat kerukunan. "Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan," tegas Nasaruddin Umar, menekankan esensi persatuan dalam kemajuan.

Acara yang sarat makna ini turut dihadiri oleh sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, menunjukkan dukungan pemerintah terhadap inisiatif kerukunan umat. Terlihat hadir antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, serta Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bidang Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie. Kehadiran para pemuka agama dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang semakin memperkuat pesan persatuan yang diusung dalam kegiatan tersebut. Dengan berakhirnya Zikir dan Doa Kebangsaan ini, Monas tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga simbol persatuan dan harapan bagi masa depan bangsa yang rukun dan damai.