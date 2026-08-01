Pria Lansia Meninggal Mendadak di Parangtritis

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang kawasan wisata Parangtritis, Kretek, Bantul, setelah seorang pria lanjut usia berinisial P (70) ditemukan meninggal dunia di salah satu penginapan. Korban diduga mengalami gagal jantung saat sedang bersama seorang wanita kenalannya.

Menurut keterangan dari Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis lalu. Pria berusia 70 tahun tersebut dilaporkan sempat mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya tak sadarkan diri dan meninggal dunia di dalam kamar penginapan. "Saat sedang berinteraksi di dalam kamar, tiba-tiba korban langsung tengkurap dan mengalami kejang-kejang," ujar Rita, seperti dikutip internationalmedia.co.id pada Minggu (2/8).

Wanita berinisial SA, yang saat itu bersama korban, sontak panik melihat kondisi P. Ia segera keluar kamar untuk mencari bantuan dan meminta saksi lain, ADS (26), untuk memeriksa keadaan korban. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Kretek untuk penanganan lebih lanjut.

Setelah menerima laporan, tim kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan awal terhadap jenazah. Iptu Rita Hidayanto menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. "Tidak ditemukan adanya luka maupun lebam pada seluruh bagian tubuh jenazah," jelasnya.

Polisi menduga kuat bahwa penyebab kematian P berkaitan erat dengan kondisi kesehatannya yang sudah lemah, diperparah dengan dugaan gagal jantung. Pihak keluarga korban, lanjut Rita, telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak menuntut adanya proses hukum lebih lanjut.