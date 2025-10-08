Prancis Memanas, Israel Frustasi: 5 Headline Dunia yang Bikin Tercengang

Internationalmedia.co.id – Dunia internasional dihebohkan dengan berbagai peristiwa penting hari ini, Rabu (8/10/2025). Mulai dari tekanan yang mendera Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga pengakuan pahit mantan jenderal Israel tentang perang di Gaza, berikut adalah rangkuman lima berita terpopuler yang menarik perhatian global.

Macron di Ujung Tanduk: Sekutu Minta Mundur!

Krisis politik di Prancis semakin dalam. Presiden Emmanuel Macron menghadapi tekanan hebat, bahkan dari lingkaran dalamnya sendiri. Seorang mantan Perdana Menteri yang dulu setia mendesak Macron untuk mengundurkan diri demi menyelamatkan negara dari kebuntuan politik yang berkepanjangan. Pengunduran diri mendadak PM Sebastien Lecornu semakin memperburuk situasi yang dihadapi Macron.

Israel Akui Frustasi di Gaza: Tak Mampu Patahkan Perlawanan!

Mantan Mayor Jenderal Israel, Yizthak Brick, membuat pernyataan mengejutkan. Ia memperingatkan bahwa Israel telah mencapai "titik tidak bisa kembali" dalam perang di Jalur Gaza. Brick mengakui bahwa militer Israel telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun gagal mematahkan perlawanan dari pihak Palestina. Ia menuduh para pemimpin Israel menyesatkan publik dengan propaganda kemenangan yang palsu.

Netanyahu Bersumpah: Hamas Harus Lenyap!

Di tengah situasi yang pelik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras. Ia bertekad untuk mencapai semua tujuan perang di Gaza, termasuk melenyapkan kekuasaan Hamas dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Namun, negosiator Hamas, Khalil El-Hayya, menegaskan bahwa mereka menginginkan jaminan dari AS dan negara-negara sponsor bahwa perang di Gaza akan berakhir permanen.

Wali Kota Jerman Diserang: Aksi Keji Gegerkan Negara!

Sebuah insiden mengerikan terjadi di Jerman. Wali Kota Herdecke, Iris Stalzer, mengalami luka parah akibat serangan penikaman di dekat rumahnya di Dortmund. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengecam serangan tersebut sebagai "aksi keji". Polisi masih menyelidiki motif di balik serangan brutal ini.

Trump Minta Bantuan Erdogan: Bujuk Hamas untuk Damai!

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump memintanya untuk "membujuk" Hamas agar menerima rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Permintaan ini muncul di tengah upaya negosiasi yang sedang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang melibatkan perwakilan dari Israel, Hamas, Qatar, Turki, dan AS. Erdogan menyatakan bahwa ia telah menjelaskan kepada Trump bagaimana solusi dapat dicapai di Palestina.