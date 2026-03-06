Prahara Lebanon Sentuh Keluarga Menteri Israel

Kabar mengejutkan datang dari perbatasan utara Israel. Putra Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dilaporkan terluka saat terlibat dalam pertempuran sengit yang melibatkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di wilayah perbatasan Lebanon. Meski mengalami luka ringan, kondisinya disebut stabil dan tidak mengancam jiwa. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan insiden ini, merujuk pada laporan dari media internasional seperti CNN dan The Jerusalem Post, pada Jumat (6/3/2026).

Peristiwa ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan yang signifikan. Pada Kamis (5/3) waktu setempat, IDF memang diketahui meningkatkan intensitas serangannya terhadap target-target Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, Smotrich, yang dikenal dengan retorika kerasnya, pernah melontarkan peringatan pedas. Ia mengancam bahwa jika Hizbullah terus memprovokasi, "Dahieh akan terlihat seperti Khan Younis." Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ia maksudkan.

Untuk diketahui, Dahieh merupakan kawasan pinggiran selatan Beirut yang diyakini Israel sebagai salah satu benteng utama Hizbullah. Perbandingan dengan Khan Younis sangatlah signifikan, mengingat kota di Gaza selatan itu telah mengalami kehancuran masif akibat pemboman Israel selama konflik di Jalur Gaza.

Kabar mengenai luka yang dialami putra Smotrich ini turut dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Melalui akun X pribadinya, Katz menyampaikan simpati dan doanya. "Saya mendoakan sahabat saya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan keluarganya, serta mendoakan agar putranya cepat sembuh, pejuang yang terluka di Lebanon saat menjalankan tugasnya melawan organisasi teroris Hizbullah," tulis Katz, tanpa menyebut nama sang putra.

Bezalel Smotrich sendiri bukan sosok asing dalam kancah politik Israel. Ia dikenal sebagai salah satu anggota paling radikal dalam pemerintahan koalisi saat ini, sekaligus menjabat sebagai anggota kabinet keamanan, yang menggarisbawahi pengaruh dan pandangannya yang tegas dalam isu-isu keamanan nasional.