Prabowo Siap Guncang Panggung Harlah PKB

Internationalmedia.co.id – News – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dipastikan akan menghadiri perayaan puncak Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini tidak hanya sebagai tamu kehormatan, melainkan juga dijadwalkan untuk menyampaikan pidato utama yang dinanti-nantikan dalam acara tersebut.

Konfirmasi kehadiran Prabowo disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. "Ya, saya tadi ketemu Pak Presiden, insyaAllah besok Presiden hadir," ujar Cak Imin usai acara pelantikan DPC PKB se-Indonesia di Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (22/7/2026) malam. Ia menambahkan bahwa pidato Presiden sudah menjadi kepastian dan akan menjadi salah satu sorotan utama.

Puncak Harlah PKB ke-28 sendiri akan dihelat pada Kamis (23/7/2026) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Acara ini diharapkan menjadi momentum penting bagi PKB untuk menegaskan posisinya di kancah politik nasional pasca-pemilu.

Sebelum puncak Harlah, PKB telah menggelar acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Indonesia pada Rabu malam. Acara yang berlangsung meriah di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua Jakarta, ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Cak Imin tampil beda dengan mengenakan pakaian adat Bali, didampingi sang istri, Rustini Murtadho. Sementara itu, Gubernur Pramono Anung yang hadir bersama istrinya, Endang Nugrahani, sempat berbincang santai dengan Cak Imin. Mereka membahas kemudahan akses menuju Kota Tua yang kini semakin mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi umum.

Rangkaian pelantikan diawali dengan parade pengurus DPC dari berbagai provinsi, yang kompak mengenakan pakaian adat daerah masing-masing, menciptakan suasana kebhinekaan yang kental. Acara dilanjutkan dengan penayangan video mapping yang menggambarkan perjalanan panjang pengabdian PKB, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi terhadap rekam jejak politik Cak Imin. Ia menyoroti kepemimpinan Cak Imin yang dinilai telah teruji dan memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa. "Prestasi PKB dan kepemimpinan Muhaimin Iskandar sudah sangat teruji," puji Pramono.

Pelantikan massal ini melibatkan total 19.675 pengurus dari 514 DPC PKB di seluruh Indonesia, menunjukkan kekuatan dan soliditas organisasi partai dalam menyongsong masa depan politik.