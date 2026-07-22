Api Mengamuk di Pasar Ciputat Penyebabnya Tak Terduga

Sebuah insiden kebakaran yang mengejutkan warga terjadi di kompleks ruko Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Api yang berkobar diduga kuat berasal dari korsleting listrik di salah satu kios kue. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan menerima laporan kejadian ini pada Rabu, 27 Juli 2025, tepat pukul 19.20 WIB.

Kobaran api pertama kali melahap sebuah kios toko kue, sebelum akhirnya merembet dan berdampak pada satu kios toko emas yang berdekatan. Tim pemadam kebakaran bergerak cepat, mengerahkan total tujuh unit mobil damkar ditambah satu unit peralatan pendukung, dengan 30 personel yang berjibaku memadamkan api. Operasi pemadaman berhasil dituntaskan pada pukul 20.45 WIB.

Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangsel dalam laporannya merinci pengerahan sumber daya. "Tujuh unit mobil pemadam, satu unit peralatan pendukung, dan 30 personel kami kerahkan untuk menanggulangi insiden ini," demikian pernyataan mereka. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, turut memberikan konfirmasi penting. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. "Korban jiwa nihil. Titik api berawal dari toko kue, dan dugaan awal penyebabnya adalah korsleting listrik," terang Kompol Bambang, menegaskan kembali dugaan awal.

Sebelumnya, rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan dahsyatnya kobaran api yang melahap habis bagian dalam bangunan ruko tersebut. Asap hitam membumbung tinggi, menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah masyarakat terlihat berkerumun menyaksikan insiden ini dari atas flyover, sementara tim pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api.