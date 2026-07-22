Kapal Basarnas Terbakar di Jakarta Untung Tak Ada Korban

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran hebat melanda Kapal Negara (KN) SAR Ramawijaya 240 milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mentawai pada Rabu malam. Kapal penyelamat sepanjang 40 meter itu terbakar saat tengah menjalani perawatan rutin di area docking Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara. Beruntungnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Desiana menegaskan, seluruh awak kapal (ABK) yang bertugas melakukan pengawasan serta para pegawai dari perusahaan galangan kapal berhasil selamat dari kobaran api. "Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut," ujarnya, seperti dikutip internationalmedia.co.id pada Rabu (22/7/2026). KN SAR Ramawijaya, yang dioperasikan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, diketahui sedang menjalani proses docking tahunan di galangan kapal PT Proskuneo Kadarusman ketika api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 18.40 WIB.

Merespons cepat insiden ini, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gultarmat) DKI Jakarta mengerahkan kekuatan penuh, yaitu 20 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Selain itu, personel rescue dari Kantor SAR Jakarta, khususnya dari Pos SAR Kepulauan Seribu, turut memberikan dukungan dalam upaya pemadaman. Berkat koordinasi dan kerja keras petugas gabungan, kobaran api yang sempat membesar berhasil dikendalikan. Saat ini, tim sedang memasuki tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi potensi munculnya titik api baru.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Pihak berwenang akan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada kepolisian guna mengungkap pemicu di balik terbakarnya kapal vital milik Basarnas ini.