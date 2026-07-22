Cak Imin Lakukan Terobosan Besar

Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, telah resmi melantik 19.675 pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari seluruh wilayah Indonesia. Momen bersejarah ini berlangsung di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua Jakarta, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026, menandai langkah strategis partai menjelang puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) PKB yang ke-28.

Dalam sambutannya, Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa meskipun total pengurus yang dilantik mencapai puluhan ribu, sebanyak 2.570 kader hadir secara langsung di ibu kota. Kehadiran mereka merupakan representasi dari seluruh DPC yang tersebar di berbagai daerah. "Jumlah pengurus DPC se-Indonesia yang surat keputusannya telah dikeluarkan oleh DPP hari ini mencapai 19.675 personel. Kami sangat yakin, mereka semua adalah individu-individu terpilih yang siap mengemban amanah partai," tegas Halim di lokasi acara.

Halim menjelaskan bahwa prosesi pelantikan dilakukan secara simbolis, di mana setiap DPC diwakili oleh lima orang pengurus yang berkesempatan hadir di Jakarta. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel yang telah dilantik, menekankan peran vital mereka dalam menjalankan roda organisasi. "Pada malam yang istimewa ini, kami memohon kesediaan Ketua Umum untuk secara resmi melantik 19.675 personel pengurus DPC se-Indonesia, yang diwakili oleh 2.570 kader. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk para pengurus DPC yang baru saja dilantik," tambahnya, disambut antusiasme hadirin.

Sebelum acara pelantikan akbar ini, DPP PKB telah melalui serangkaian seleksi ketat untuk menentukan para Ketua DPC. Dari 1.816 kandidat awal, mereka mengikuti forum musyawarah cabang dan kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang komprehensif. Proses uji ini melibatkan para profesional, termasuk psikolog dari lembaga pendidikan tinggi dan lembaga psikologi profesional, guna memastikan kompetensi dan integritas para calon pemimpin. "Alhamdulillah, dari 1.816 kandidat tersebut, terpilihlah 514 Ketua DPC PKB di seluruh Indonesia," papar Halim.

Cak Imin sendiri secara langsung memimpin prosesi pelantikan, di mana para pengurus yang baru dilantik mengucapkan sumpah dan janji. Mereka berikrar untuk senantiasa memperjuangkan cita-cita luhur PKB serta siap menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Dalam kesempatan terpisah, Cak Imin menyoroti perubahan fundamental dalam mekanisme pemilihan pengurus DPC. Ia menegaskan bahwa kini proses tersebut sepenuhnya dilakukan melalui musyawarah-mufakat, meninggalkan sistem voting yang sebelumnya diterapkan. "Kami memiliki pengalaman panjang dalam mengelola organisasi. Kompetisi internal tidak lagi diperlukan karena seringkali meninggalkan ‘luka’ bagi pihak yang kalah. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang merasa terluka; semua harus terlibat dan mencapai keputusan bersama," terang Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan cara baru yang lebih partisipatif dalam pengelolaan organisasi. "Ini sebenarnya adalah periode kedua penerapan sistem ini, namun terus disempurnakan dengan penambahan psikotes serta uji kelayakan dan kepatutan yang lebih mendalam," pungkasnya, menunjukkan komitmen PKB terhadap pengembangan kader yang berkualitas dan solid demi kemajuan partai.