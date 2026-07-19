Potensi Tersembunyi Siswa Sekolah Rakyat Terungkap

Internationalmedia.co.id – News – Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono baru-baru ini mengunjungi Sekolah Rakyat Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk menanamkan keyakinan mendalam kepada para siswa. Dalam dialog inspiratif dengan 60 peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa setiap anak memiliki nilai tak terhingga dan potensi luar biasa yang siap digali serta dikembangkan. "Setiap kalian adalah anak-anak yang berharga. Anak-anak yang punya potensi yang akan dikembangkan di Sekolah Rakyat," seru Agus, dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Minggu (19/7/2026).

Pernyataan Wamensos Agus Jabo bukanlah sekadar motivasi kosong. Meskipun baru setahun berdiri, Sekolah Rakyat di berbagai penjuru Indonesia telah membuktikan diri sebagai kawah candradimuka bagi siswa berprestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Oleh karena itu, Agus Jabo sangat yakin bahwa di lingkungan Sekolah Rakyat, latar belakang kemiskinan bukanlah penghalang bagi siswa untuk meraih prestasi gemilang.

Minat dan bakat para siswa diidentifikasi secara cermat melalui proses talent mapping yang komprehensif. Hasil pemetaan ini memungkinkan para tenaga pendidik dan pengajar untuk memberikan arahan serta mengasah kemampuan siswa sesuai dengan potensi unik masing-masing.

Aspek lain yang menjadi perhatian serius Wamensos adalah isu rasa percaya diri siswa. Banyak anak yang merasa rendah diri akibat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu atau bahkan miskin ekstrem. Namun, Agus Jabo menegaskan bahwa kemiskinan sama sekali bukan alasan untuk berkecil hati. Ia mengimbau para siswa untuk senantiasa bangga terhadap orang tua mereka, terlepas dari apa pun profesinya, yang telah membesarkan dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. "Kalian tidak boleh berkecil hati walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bapak harapkan, apapun pekerjaan bapak-ibumu kalian harus bangga," tegas Agus, memberikan dorongan moral. Justru hal ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi para siswa untuk membuktikan diri dan membanggakan keluarga.

Melalui Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, negara hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi anak-anak Indonesia agar dapat menikmati pendidikan berkualitas dan tumbuh kembang secara optimal. Program ini secara aktif menjemput anak-anak dari golongan miskin dan miskin ekstrem, mendampingi mereka, serta mengantarkan mereka untuk meraih impian yang selama ini mereka cita-citakan.

Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Magelang, juga aktif bersinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini bertujuan memastikan setiap anak dapat menggali dan mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Kepala Sekolah SRMA 15 Magelang, Anisatul Masruroh, mengungkapkan kebahagiaannya atas dukungan yang luas ini. Ia berharap pendidikan yang diperoleh siswa di Sekolah Rakyat akan menjadi bekal berharga untuk kesuksesan mereka di masa depan. "Di Sekolah Rakyat, kita didampingi oleh orang-orang hebat, dan semoga nanti salah satu dari kalian juga menjadi orang-orang hebat, menjadi apa yang sesuai dan minat dan bakat anak-anak," pungkas Anisatul, penuh harap.