KRL Bogor Jakarta Kota Mendadak Tertahan di Kalibata

Sebuah insiden tak terduga menimpa perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) rute Bogor-Jakarta Kota pada Rabu pagi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, KRL tersebut sempat tertahan cukup lama di Stasiun Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.30 WIB akibat gangguan operasional.

Menurut pantauan langsung jurnalis internationalmedia.co.id di lokasi, KRL yang seharusnya sudah melanjutkan perjalanan dari Stasiun Kalibata sekitar pukul 09.30 WIB itu justru menunjukkan perilaku tak biasa. Pintu kereta yang semula telah tertutup rapat, tiba-tiba kembali terbuka. Fenomena buka-tutup pintu ini dilaporkan terjadi hingga empat kali berturut-turut, memicu kebingungan di kalangan para penumpang yang sudah siap melanjutkan perjalanan.

Tak lama berselang, sekitar pukul 09.33 WIB, suasana di dalam gerbong semakin dipenuhi tanda tanya ketika masinis akhirnya memberikan pengumuman melalui pengeras suara. "Penumpang yang terhormat, saat ini kereta masih tertahan di Stasiun Kalibata karena ada gangguan operasional," demikian suara masinis yang terdengar jelas, menjelaskan alasan di balik penundaan mendadak tersebut.

Setelah sekitar enam menit tertahan, tepatnya pada pukul 09.39 WIB, KRL dengan delapan rangkaian gerbong itu akhirnya kembali bergerak. Awalnya, laju kereta terasa sedikit di bawah kecepatan normal, namun tak butuh waktu lama hingga KRL kembali melaju dengan kecepatan penuh, melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta Kota dan mengakhiri momen ketegangan singkat di Stasiun Kalibata.