PKB Bikin Prabowo Terharu Ini Alasannya

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menyembunyikan rasa harunya saat menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Prabowo mengaku sangat tersentuh oleh dukungan konsisten dan tegas yang ditunjukkan PKB terhadap pemerintahannya, terutama dengan pemandangan ribuan kader yang kompak mengenakan kaus bertuliskan ‘Prabowonomics’.

"Saya terharu dengan dukungan tegas PKB," ujar Prabowo di hadapan para kader dan tamu undangan. Ia secara khusus menyoroti fenomena kaus ‘Prabowonomics’ yang menjadi simbol dukungan. Namun, dengan kerendahan hati, Prabowo menegaskan bahwa prinsip ekonomi yang diusungnya bukanlah gagasan baru yang pantas menyandang namanya.

Menurutnya, apa yang diistilahkan ‘Prabowonomics’ adalah cerminan dari keyakinannya pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 dan 34. "Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ," katanya. "Keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap para cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap UUD, keyakinan saya terhadap Pasal 33 UUD 1945, dan Pasal 34. Itu keyakinan saya."

Prabowo menekankan bahwa gagasan ekonominya tidak ada yang baru atau luar biasa. "Gagasan saya hanya ingin menegakkan UUD kita. Karena saya yakin bahwa Pasal 33 itu dan Pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan dari para pendiri bangsa kita," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan alasan di balik pemilihan tema ‘Prabowonomics’ untuk Harlah ke-28 PKB. Tema resmi yang diusung adalah "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi", yang kemudian disingkat menjadi ‘Prabowonomics’. Cak Imin menyebut bahwa tema ini terinspirasi langsung dari semangat dan kesungguhan Presiden Prabowo dalam mengawal arah baru ekonomi nasional.

"Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional," kata Cak Imin dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa PKB berkomitmen untuk menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri dan kokoh, berdasarkan kekuatan sendiri, di tengah berbagai tantangan geoekonomi dan geopolitik yang tidak mudah.

Acara Harlah PKB tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah ketua umum partai politik lainnya juga tampak hadir, di antaranya Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Selain itu, elite dari berbagai partai seperti Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Bendum NasDem Ahmad Sahroni, Sekjen PAN Eko Patrio, Bendum Golkar Sari Yuliati, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, dan Waketum PSI Isyana Bagoes Oka juga turut memeriahkan acara, menunjukkan soliditas dukungan politik terhadap pemerintahan.