Air Mata Ibu Pecah di Polsek Tebet Kisah Haru Bocah Kabur

Sebuah kisah mengharukan terungkap di Tebet, Jakarta Selatan, ketika seorang anak laki-laki yang sempat menghilang dari rumahnya berhasil dipertemukan kembali dengan sang ibu. Kejadian ini menyoroti peran penting kepedulian warga dan kesigapan aparat kepolisian. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, bocah tersebut diduga pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya.

Bocah malang itu ditemukan oleh warga setempat pada Selasa (21/7) sore, sekitar pukul 17.00 WIB, dalam kondisi telantar di kawasan Tebet. Merasa prihatin, warga segera membawa anak tersebut ke Polsek Tebet Polres Metro Jakarta Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kapolsek Tebet, AKP Ischak, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima anak tersebut dari warga. "Seorang anak laki-laki ditemukan oleh warga setelah pergi dari rumah akibat permasalahan dan pertengkaran orang tua," terang AKP Ischak.

Di sisi lain, sang ibu yang diliputi kekhawatiran atas hilangnya putranya, mendatangi Polsek Tebet untuk melaporkan kejadian tersebut. Berkat kesigapan petugas, identitas bocah tersebut segera terungkap dan momen pertemuan yang mengharukan pun tak terhindarkan. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @polsek_tebet, terlihat jelas sang ibu tak kuasa menahan tangis haru saat memeluk kembali buah hatinya.

AKP Ischak kembali menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan respons cepat aparat. "Berkat kepedulian warga dan respons cepat anggota Polsek Tebet, anak tersebut kemudian diamankan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya dalam keadaan aman," ujarnya. Pihak kepolisian juga tidak lupa mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga keharmonisan keluarga, melindungi anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Insiden ini menjadi pengingat krusial bagi kita semua bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga seyogyanya diselesaikan dengan kepala dingin dan bijaksana. Anak-anak, sebagai pihak yang paling rentan, sangat membutuhkan rasa aman, kasih sayang, serta perlindungan optimal dari orang-orang terdekatnya.