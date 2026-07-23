Panggilan Khusus Cak Imin untuk Zulhas Bikin Penasaran

Jakarta – Panggung Harlah PKB ke-28 menjadi saksi momen hangat penuh keakraban saat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyapa deretan tokoh penting bangsa. Dari jajaran pimpinan negara hingga ketua umum partai politik, semua tak luput dari perhatiannya. Namun, sorotan khusus tertuju pada sapaannya kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang disebutnya sebagai "sahabat setia". Internationalmedia.co.id – News melaporkan suasana meriah di acara tersebut.

Dalam sambutannya yang penuh semangat, Cak Imin mengawali dengan menyampaikan rasa hormat dan bangganya kepada Presiden RI terpilih, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka. "Saya cintai dan saya banggakan presiden RI Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, yang saya hormati Wapres RI Bapak Gibran Rakabuming Raka," ujarnya. Tak hanya itu, pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga turut disapa dengan penuh penghormatan.

Momen paling menarik perhatian terjadi ketika Cak Imin beralih menyapa para ketua umum partai politik. Dengan nada akrab, ia memanggil Zulkifli Hasan. "Saya cintai, saya banggakan sahabat-sahabat perjuangan saya para Ketum-Ketum partai, yang saya hormati Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, mana lampunya mana," kata Cak Imin, disambut tawa dan sorakan hadirin. Ia kemudian menambahkan, "Pak Zulhas adalah sahabat yang senantiasa setia dalam artian berjuang terus dan sama-sama jadi Ketum bolak-balik." Pernyataan ini sontak memicu senyum dan anggukan di antara para tamu undangan, menggarisbawahi rekam jejak panjang Zulhas di kancah politik.

Sapaan Cak Imin berlanjut kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Suasana di lokasi langsung riuh rendah saat nama Bahlil disebut. "Yang saya banggakan, sahabat saya Ketua Umum Partai Golkar," ucap Cak Imin, yang disambut gemuruh tepuk tangan dan sorak sorai kader PKB. Ia bahkan berkelakar, "Gawat ini gawat, ternyata Pak Bahlil banyak penggemarnya juga." Tak ketinggalan, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, beserta rombongan juga mendapat sapaan hangat. Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, turut disebut dalam daftar sapaan Cak Imin, menunjukkan inklusivitas acara tersebut.

Kehadiran sejumlah pejabat negara lainnya juga tak luput dari perhatian Cak Imin. Ia menyapa Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya, melengkapi daftar panjang tokoh yang hadir memeriahkan Harlah PKB ke-28. Acara ini tak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga panggung silaturahmi politik yang mempertemukan berbagai elemen kekuatan bangsa dalam suasana penuh keakraban.

(internationalmedia.co.id/dwr/eva)