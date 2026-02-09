Pintu Rahasia Epstein Terbuka Sedikit

Internationalmedia.co.id – News – Washington DC, Ghislaine Maxwell, sosok kunci dalam jaringan kejahatan seks Jeffrey Epstein, dijadwalkan akan menghadapi interogasi oleh Kongres Amerika Serikat pada Senin ini (9/2). Sesi tanya jawab krusial ini akan berlangsung secara tertutup, di mana Maxwell diperkirakan akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menolak menjawab pertanyaan apa pun.

Maxwell, yang saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara karena perannya dalam memperdagangkan anak-anak perempuan untuk Epstein, akan menjawab pertanyaan dari anggota Komite Pengawasan DPR AS melalui tautan video dari fasilitas penahanannya. Pemanggilan ini menyusul terungkapnya jutaan halaman dokumen terkait Epstein pada akhir Januari lalu, yang telah menyeret sejumlah pemimpin politik dan bisnis terkemuka, bahkan beberapa di antaranya terpaksa mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Komite Pengawasan DPR AS, yang kini didominasi Partai Republik, berupaya mengungkap lebih jauh mengenai jaringan Epstein dan penanganan informasi kejahatannya. Namun, harapan untuk mendapatkan kesaksian langsung dari Maxwell tampaknya tipis. Pengacaranya telah mendesak Kongres untuk memberikan kekebalan hukum, namun permintaan tersebut ditolak. Tanpa jaminan tersebut, tim hukum Maxwell menyatakan kliennya akan menggunakan Amandemen Kelima Konstitusi AS, yang menjamin hak untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri.

Kasus Jeffrey Epstein sendiri merupakan saga panjang yang penuh kontroversi. Setelah divonis bersalah pada tahun 2008 atas dakwaan menyediakan anak di bawah umur untuk prostitusi dengan hukuman yang relatif ringan, ia kembali dijebloskan ke penjara pada tahun 2019. Namun, ia ditemukan tewas di selnya di New York saat menunggu persidangan kasus perdagangan seks anak. Kematiannya, yang ditetapkan sebagai bunuh diri, hingga kini masih memicu spekulasi dan teori konspirasi, terutama mengingat jaringannya yang luas dengan individu-individu paling kaya dan berpengaruh di dunia. Isu ini telah menjadi sensitivitas politik di berbagai belahan dunia.

Meski sesi interogasi akan berlangsung tertutup dan kemungkinan besar diwarnai kebisuan Maxwell, beberapa anggota parlemen telah mengisyaratkan arah pertanyaan mereka. Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Ro Khanna, misalnya, mengungkapkan bahwa ia akan menanyakan tentang hubungan antara mantan Presiden Donald Trump dengan Epstein dan Maxwell. Selain itu, fokus pertanyaan juga akan menyasar empat "rekan konspirator" dan 25 pria lainnya yang diduga terlibat dalam penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur di pulau pribadi Epstein. Hingga kini, Donald Trump, yang pernah memiliki kedekatan dengan Epstein, belum dipanggil untuk bersaksi dan belum dituduh melakukan pelanggaran kriminal terkait aktivitas Epstein.

Interogasi Ghislaine Maxwell oleh Kongres AS ini, meskipun diprediksi tidak akan menghasilkan pengakuan langsung, tetap menjadi langkah penting dalam upaya mengungkap seluruh kebenaran di balik skandal Jeffrey Epstein yang telah mengguncang dunia. Publik menanti apakah ada celah yang bisa membuka tabir gelap ini lebih lebar.