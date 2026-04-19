Pimpinan Geng Kriminal Irlandia Terjaring di Dubai

Dunia kejahatan terorganisir dikejutkan dengan kabar penangkapan Daniel Kinahan, sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu pimpinan tertinggi geng kriminal asal Irlandia. Penangkapan dramatis ini terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab, terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan kejahatan internasional. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, operasi penangkapan ini menandai sebuah perkembangan signifikan dalam upaya global memerangi sindikat kriminal.

Meskipun Kepolisian Dubai dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut nama Kinahan, mereka mengonfirmasi penangkapan seorang buronan Irlandia yang dicurigai berperan penting dalam kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kejahatan lintas negara. Sebuah sumber penegak hukum yang dekat dengan penyelidikan, yang enggan disebutkan namanya, kemudian membenarkan kepada internationalmedia.co.id bahwa individu yang ditangkap adalah Kinahan. Penangkapan ini, yang berlangsung pada Rabu waktu setempat, merupakan hasil koordinasi intensif setelah otoritas Dubai menerima berkas yudisial dari pihak berwenang Irlandia.

Nama Daniel Kinahan bukan kali pertama mencuat di kancah internasional. Pada tahun 2022, Amerika Serikat secara resmi menunjuknya sebagai salah satu dari tiga pemimpin utama Kelompok Kejahatan Terorganisir Kinahan (Kinahan Organised Crime Group/KOCG). Saat itu, Washington bahkan menawarkan hadiah fantastis sebesar 5 juta dolar AS bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan mereka. Departemen Keuangan AS menyamakan KOCG, yang dikenal aktif dalam perdagangan narkoba, dengan jaringan kriminal paling terkenal di dunia, menyoroti peran Dubai sebagai pusat strategis bagi aktivitas ilegal kelompok tersebut.

Sebelumnya, pada tahun 2021, seorang pengacara yang mewakili Kinahan sempat menyatakan kepada BBC bahwa kliennya tidak memiliki catatan kriminal atau vonis pidana. Ia dengan tegas membantah tuduhan bahwa Kinahan adalah seorang bos kejahatan. Upaya internationalmedia.co.id untuk menghubungi perwakilan Kinahan terkait perkembangan terbaru ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu, laporan dari The Irish Times mengindikasikan bahwa tuduhan terhadap Kinahan sangat berkaitan erat dengan serangkaian perseteruan berdarah antar geng kriminal yang telah lama melanda Irlandia.