Pimpinan Baru Iran Guncang Israel

Internationalmedia.co.id – News – Iran telah melancarkan serangan rudal pertamanya ke wilayah Israel tak lama setelah Ayatollah Mojtaba Khamenei resmi dilantik sebagai pemimpin tertinggi baru negara tersebut. Insiden ini sontak memicu kekhawatiran baru di kawasan Timur Tengah yang memang sudah tegang.

Kantor berita AFP, pada Senin (9/3/2026), melaporkan bahwa televisi pemerintah Iran, IRIB, mengonfirmasi peluncuran gelombang rudal perdana ini. Rudal-rudal tersebut dilaporkan menyasar "wilayah pendudukan," meskipun detail kota atau lokasi spesifik belum diungkapkan.

Melalui saluran Telegramnya, IRIB juga mengunggah gambar proyektil yang dihiasi slogan bertuliskan "At Your Command, Sayyid Mojtaba," sebuah pesan yang jelas mengindikasikan kepatuhan terhadap kepemimpinan baru.

Pengangkatan Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei oleh Majelis Pakar memang telah menjadi sorotan. Putra dari mendiang Ali Khamenei ini sebelumnya telah lama disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk posisi strategis tersebut.

Di sisi lain, Israel tidak tinggal diam. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menegaskan bahwa Tel Aviv akan terus memantau setiap langkah rezim baru Iran. Katz bahkan mengeluarkan ancaman keras, menyatakan bahwa militer Israel tidak akan ragu untuk menargetkan pemimpin Iran mana pun yang melanjutkan agenda penghancuran Israel.

"Setiap pemimpin yang ditunjuk oleh rezim Iran untuk terus memimpin rencana menghancurkan Israel, mengancam AS dan dunia bebas serta negara-negara di kawasan ini, dan menindas rakyat Iran, akan menjadi target yang jelas untuk dieliminasi," tegas Katz dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (4/3). Ia menambahkan, "Tidak peduli siapa namanya atau di mana dia bersembunyi."

Eskalasi ini terjadi di tengah sorak-sorai di Teheran menyambut kepemimpinan Mojtaba Khamenei, sebuah kontras tajam dengan respons keras dari Israel yang semakin meningkatkan tensi geopolitik di wilayah tersebut.