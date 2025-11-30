Pesta Ulang Tahun Berdarah: Empat Nyawa Melayang di California

Internationalmedia.co.id – Suasana suka cita pesta ulang tahun seorang anak di California berubah menjadi tragedi mengerikan. Empat orang dilaporkan tewas dan sepuluh lainnya terluka akibat penembakan massal yang terjadi di sebuah restoran di kota Stockton, California utara, Sabtu malam waktu setempat.

Dilansir dari BBC, Minggu (30/11/2025), insiden berdarah ini terjadi saat sebuah keluarga tengah berkumpul merayakan ulang tahun. Polisi setempat mengonfirmasi bahwa korban termasuk orang dewasa dan anak-anak. Kondisi para korban luka masih belum diketahui.

Pelaku penembakan kini menjadi buronan. Pihak kepolisian menduga bahwa penembakan ini mungkin telah direncanakan dan ditargetkan. Kantor sheriff wilayah San Joaquin menyatakan bahwa penembakan terjadi sesaat sebelum pukul 18.00 waktu setempat (02.00 GMT Minggu).

Juru bicara kepolisian, Heather Brent, menggambarkan insiden ini sebagai "tak terduga" dan menegaskan bahwa investigasi masih berlangsung. "Ini adalah investigasi yang sangat aktif dan sedang berlangsung, dan informasinya masih terbatas," ujarnya. "Indikasi awal menunjukkan ini mungkin merupakan insiden yang ditargetkan, dan para penyelidik sedang menjajaki semua kemungkinan."

Wali Kota Stockton, Christina Fugazi, mengecam keras aksi penembakan tersebut dan menyebutnya "tidak dapat diterima". "Keluarga seharusnya berkumpul bersama, alih-alih berada di rumah sakit, berdiri di samping orang yang mereka cintai, berdoa agar mereka selamat," tuturnya dengan nada prihatin.

Pihak kepolisian mengimbau kepada siapa pun yang memiliki informasi, rekaman video, atau yang mungkin menyaksikan insiden tersebut untuk segera melapor. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif oleh pihak berwajib.