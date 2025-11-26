Parade Juara Liverpool Berubah Jadi Tragedi, Pengakuan Mengejutkan Pelaku!

Internationalmedia.co.id – Paul Doyle, seorang pria asal Inggris, membuat pengakuan mengejutkan di pengadilan terkait insiden tabrakan mobil yang terjadi saat parade kemenangan Liverpool pada Mei 2025 lalu. Ia mengakui dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke arah kerumunan orang yang tengah merayakan kemenangan tim kesayangannya.

Awalnya, Doyle menyangkal 31 dakwaan yang meliputi menyebabkan luka parah dengan sengaja, melukai dengan sengaja, pengkhianatan, dan mengemudi dengan berbahaya. Namun, pada hari kedua persidangan, pria yang juga mantan anggota militer Inggris ini akhirnya mengakui semua dakwaan tersebut.

Hakim Andrew Menary memerintahkan Doyle untuk bersiap menghadapi hukuman penjara yang cukup lama atas perbuatannya. Insiden tersebut mengakibatkan 134 orang terluka, termasuk bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Meskipun tidak ada korban jiwa, 50 orang harus dirawat di rumah sakit akibat luka-luka yang diderita.

Menurut Kepolisian Merseyside, insiden ini bukanlah tindakan terorisme. Namun, motif di balik serangan tersebut masih belum jelas. Jaksa penuntut Sarah Hammond menyatakan bahwa rekaman dashcam dari kendaraan Doyle menunjukkan bahwa ia dengan sengaja mengarahkan mobilnya ke arah kerumunan, alih-alih menunggu parade lewat.

"Mengemudikan kendaraan ke kerumunan orang adalah tindakan kekerasan yang diperhitungkan," kata Sarah Hammond. "Ini bukan kelalaian sesaat yang dilakukan oleh Paul Doyle – ini adalah pilihan yang dibuatnya hari itu dan mengubah perayaan menjadi kekacauan," tambahnya. Vonis hukuman untuk Doyle akan dibacakan pada 15 Desember mendatang.