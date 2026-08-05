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Kamis, Agustus 6

Papua Selatan Terhentak Pagi Buta

GunawatiBy Tidak ada komentar1 Min Read
Papua Selatan Terhentak Pagi Buta

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,4 mengguncang wilayah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, pada dini hari Kamis, 6 Agustus 2026. Guncangan ini dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan terjadi tepat pada pukul 02.46 WIB.

Menurut data awal yang dirilis BMKG melalui akun X resminya, pusat gempa berada di kedalaman 57 kilometer. Lokasi tepatnya teridentifikasi pada koordinat 6,55 derajat Lintang Selatan dan 143,97 derajat Bujur Timur, atau sekitar 412 kilometer di tenggara Boven Digoel, Papua.

Papua Selatan Terhentak Pagi Buta
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

BMKG juga menambahkan catatan penting bahwa informasi gempa yang disampaikan ini mengutamakan kecepatan dalam penyampaian kepada publik. Oleh karena itu, hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan seiring dengan kelengkapan data yang terus dianalisis oleh tim ahli. Pihak internationalmedia.co.id mengimbau masyarakat di sekitar lokasi kejadian untuk tetap tenang dan selalu memantau informasi resmi terbaru dari BMKG guna memastikan keselamatan.

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Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

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