Mandi di Sungai Berujung Maut Bocah Jambi Tewas Diterkam Buaya

Internationalmedia.co.id – News melaporkan sebuah insiden tragis yang menggemparkan warga Kabupaten Tanjung Jabbar (Tanjabbar), Jambi. Seorang bocah berusia 11 tahun, M Dzaki, ditemukan tewas setelah diterkam buaya saat sedang mandi di sungai. Rekannya, Aldi (11), juga menjadi korban serangan hewan buas tersebut, mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan medis.

Menurut informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id, peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Tanjabbar, pada hari Selasa (4/8) sekitar pukul 13.00 WIB. Kedua bocah tersebut diketahui sedang menikmati waktu mandi di tepi sungai, sebuah kebiasaan yang mungkin sering mereka lakukan, sebelum bersiap untuk berangkat ke sekolah yang dijadwalkan masuk pada pukul 14.00 WIB.

Kecemasan mulai melanda keluarga ketika M Dzaki dan Aldi tak kunjung kembali ke rumah. Upaya pencarian pun segera dilakukan, dan sesampainya di tepian sungai, dugaan buruk menjadi kenyataan. Keluarga menemukan salah satu korban telah hanyut dan kuat dugaan menjadi mangsa buaya. Warga di sekitar lokasi juga sempat menyaksikan penampakan seekor buaya berukuran besar muncul sekitar 20 meter dari titik kedua bocah itu terakhir terlihat.

Kedua korban segera dievakuasi menuju Puskesmas Sukarejo menggunakan ambulans. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa M Dzaki telah meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Sementara itu, Aldi, yang beruntung selamat dari maut, mengalami luka pada kaki kanannya dan kini masih dalam penanganan medis untuk pemulihan.

Secara terpisah, Kapolsek Betara AKP Frans Septiawan Sipayung membenarkan insiden ini. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan serangan buaya tersebut sekitar pukul 14.00 WIB. "Setelah menerima informasi, kami bersama personel piket, Unit Reskrim Polsek Betara, dan Bhabinkamtibmas Desa Serdang Jaya langsung menuju Puskesmas Sukarejo untuk memastikan kondisi kedua korban serta melakukan penanganan awal," jelas AKP Frans dalam keterangannya, kemarin.