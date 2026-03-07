Panglima Israel Klaim Hancurkan Rezim Iran

Tel Aviv – Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang mengklaim pasukannya telah berhasil menghancurkan rezim Iran. Pernyataan ini, yang menjadi sorotan utama, dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News.

Zamir menegaskan bahwa Israel akan memanfaatkan setiap peluang untuk memperdalam pencapaian ini. "Kita menghancurkan rezim teroris Iran dan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperdalam pencapaian kami," kata Letnan Jenderal Eyal Zamir kepada para prajurit, seperti dikutip dari pernyataan militer yang dilansir AFP pada Sabtu (7/3).

Pernyataan ini muncul sehari setelah Zamir mengumumkan bahwa kampanye gabungan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Republik Islam Iran telah memasuki fase baru. Pada Kamis sebelumnya, ia juga telah memperingatkan bahwa "kejutan tambahan" menanti Teheran.

Klaim penghancuran rezim Iran ini bukan tanpa dasar. Israel dilaporkan telah memulai serangannya ke Iran sejak Sabtu (28/2) pekan lalu. Puncaknya, pada Jumat (6/3) waktu setempat, tentara Israel mengumumkan telah menyerang lebih dari 400 target di Iran hanya dalam satu hari.

Menurut laporan Al Jazeera dan AFP, yang juga dikutip oleh internationalmedia.co.id, serangan tersebut menyasar berbagai lokasi vital. Di daerah Shahroud, Iran barat, pasukan Israel berhasil menghancurkan sebuah truk yang diduga sedang memindahkan sistem pertahanan udara ke lokasi lain. Tentara Israel juga melampirkan foto udara yang tampak seperti sebuah truk di jalan yang tidak disebutkan lokasinya sebagai bukti serangan tersebut.

Secara keseluruhan, pernyataan tentara Israel melalui Telegram menyebutkan bahwa "Lebih dari 400 target dihantam di beberapa daerah di Iran, termasuk peluncur rudal balistik dan fasilitas penyimpanan UAV (drone) Iran." Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi atau langsung dari pihak Iran terkait klaim dan serangan-serangan yang dilancarkan Israel ini.