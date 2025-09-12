Pangeran Harry Diam-Diam Kunjungi Ukraina

Kejutan! Pangeran Harry tiba-tiba muncul di Ukraina. Kunjungan rahasia ini terungkap lewat unggahan Internationalmedia.co.id yang mengutip pernyataan resmi Perusahaan Kereta Ukraina. Informasi yang beredar menyebutkan Pangeran Harry tiba di Kyiv menggunakan kereta api Jumat pagi waktu setempat. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sambutan hangat yang diterimanya di stasiun.

Perusahaan Kereta Ukraina menjelaskan kedatangan Pangeran Harry bertujuan untuk menyaksikan langsung dampak buruk invasi Rusia. Kunjungan ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, ke Kyiv. Pangeran Harry datang bersama tim dari Yayasan Invictus Games, sebuah organisasi yang mendukung para veteran perang yang terluka.

"Kita tak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa membantu proses pemulihan," ungkap Pangeran Harry kepada The Guardian. Agenda kunjungannya termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, dan sekitar 200 veteran militer Ukraina.

Kunjungan ini terjadi tak lama setelah Pangeran Harry bertemu dengan ayahnya, Raja Charles III, di Inggris awal pekan ini. Pertemuan tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam hampir dua tahun terakhir, menandai perbaikan hubungan keluarga yang sempat renggang setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle memutuskan untuk mundur dari tugas kerajaan dan pindah ke Amerika Serikat pada 2020.