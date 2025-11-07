Paket Misterius Bikin Geger Pangkalan Militer AS, Korban Berjatuhan!

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, Amerika Serikat, setelah sebuah paket mencurigakan memicu kepanikan dan menyebabkan sejumlah orang jatuh sakit. Beberapa korban bahkan harus dilarikan ke rumah sakit setempat, memicu penyelidikan intensif oleh pihak berwenang.

Peristiwa yang menggemparkan ini, seperti dilansir Reuters dan dilaporkan CNN, bermula ketika seseorang membuka paket mencurigakan di salah satu gedung di pangkalan militer tersebut. Akibatnya, gedung tersebut terpaksa dievakuasi untuk memastikan keamanan.

Pihak Pangkalan Gabungan Andrews belum memberikan rincian pasti mengenai jumlah korban yang terdampak. Namun, mereka mengonfirmasi bahwa sejumlah orang telah dibawa ke Malcolm Grove Medical Center yang terletak di dalam kompleks pangkalan.

"Sebagai langkah pencegahan, gedung dan bangunan sekitarnya dievakuasi, dan area tersebut telah dipasangi garis polisi," demikian pernyataan resmi dari Pangkalan Gabungan Andrews. "Tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk memastikan tidak ada ancaman langsung dan menyerahkan lokasi kejadian kepada Kantor Investigasi Khusus untuk penyelidikan lebih lanjut."

Menurut sumber yang mengetahui jalannya penyelidikan seperti dikutip CNN, paket misterius itu berisi bubuk putih yang belum diketahui identitasnya. Meskipun hasil uji lapangan awal tidak menunjukkan adanya zat berbahaya, penyelidikan mendalam masih terus dilakukan.

Hingga saat ini, belum diketahui siapa pengirim paket mencurigakan tersebut dan siapa target yang dituju. Departemen Pertahanan AS dan Pangkalan Gabungan Andrews juga belum memberikan komentar lebih lanjut terkait insiden ini.