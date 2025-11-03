Obama Bongkar Habis ‘Kegilaan’ Trump, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, baru-baru ini melancarkan serangkaian kritik pedas terhadap pemerintahan Donald Trump, menyoroti berbagai kebijakan dan tindakan yang dianggapnya merugikan negara. Obama menggambarkan kondisi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump berada dalam "masa yang cukup gelap" dan penuh dengan "tindakan tanpa hukum, kecerobohan, sikap kejam dan benar-benar kegilaan."

Dalam kampanyenya untuk mendukung kandidat Partai Demokrat di Virginia dan New Jersey, Obama menyerukan kepada para pemilih untuk menolak apa yang ia sebut sebagai pemerintahan yang sembrono. Ia secara khusus mengecam kebijakan tarif Trump yang dianggapnya kacau balau, serta pengerahan pasukan Garda Nasional ke kota-kota di AS.

Obama juga menyindir para pemimpin bisnis, firma hukum, dan universitas yang menurutnya "berlutut" demi menyenangkan Trump. Lebih lanjut, ia mengkritik Partai Republik di Kongres karena gagal mengendalikan Trump meskipun mereka tahu bahwa ia telah bertindak kelewatan.

"Seolah setiap hari Halloween, tapi semuanya tipu muslihat, tanpa ada hal yang menyenangkan," ujar Obama, menyindir pemerintahan Trump.

Tak hanya itu, Obama juga menyinggung renovasi Gedung Putih yang dilakukan Trump di tengah penutupan pemerintahan federal. Ia menyebut Trump lebih fokus pada isu-isu seperti menutup halaman Rose Garden dengan aspal dan membangun ballroom senilai 300 juta dolar.