MRT Jakarta Kini Setara Kota Dunia

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebanggaannya atas inovasi terbaru di MRT Jakarta. Sistem pembayaran tiket yang kini menerima kartu kredit nirkontak (EMV Contactless) telah resmi diluncurkan, menempatkan Jakarta sejajar dengan kota-kota metropolitan global seperti Tokyo dan Singapura.

Peresmian sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu kredit ini berlangsung di Stasiun MRT Bundaran HI pada Rabu (29/7/2026). Pramono Anung menegaskan bahwa ini adalah kali pertama di Indonesia moda transportasi publik mengadopsi teknologi pembayaran EMV Contactless, sebuah langkah maju yang signifikan dalam modernisasi layanan.

Sebagai ibu kota yang berambisi menjadi kota global, Jakarta kini telah memenuhi standar layanan transportasi yang diterapkan di berbagai kota besar dunia. "Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini, di antaranya Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney dan sebagainya," ujar Pramono, mengutip standar internasional.

Kemudahan pembayaran ini diproyeksikan akan sangat menguntungkan warga, terutama wisatawan mancanegara. Dengan kartu kredit yang sudah dimiliki, turis asing dapat langsung menggunakan MRT tanpa perlu repot menukar mata uang atau membeli tiket khusus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sekitar 2,5 juta kunjungan ke Jakarta, dan kemudahan akses transportasi publik diharapkan dapat meningkatkan pengalaman mereka secara signifikan.

Lebih jauh, Pramono Anung juga menyuarakan harapannya agar sistem pembayaran serupa dapat segera diimplementasikan pada moda transportasi lain. "Ke depan saya minta untuk LRT, TransJakarta, Transjabodetabek, LRT Jakarta maupun LRT yang dibangun oleh pemerintah pusat bisa digunakan," pintanya, demi mewujudkan integrasi layanan transportasi publik yang lebih baik di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya.