Prabowo Pimpin Ribuan Pamong Praja Muda Siap Bertugas di Seluruh Negeri

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin momen krusial bagi masa depan birokrasi Indonesia. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda (PPM) dari Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII tahun 2026 resmi dilantik di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Ribuan calon pemimpin daerah ini terdiri dari 728 putra dan 476 putri yang telah menyelesaikan pendidikan di lembaga prestisius tersebut. Tak hanya memimpin upacara pelantikan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan apresiasi khusus kepada sepuluh lulusan terbaik, menandai pengakuan atas dedikasi dan prestasi akademik mereka selama menempuh pendidikan.

Penghargaan tertinggi, Kartika Astha Brata, dianugerahkan kepada Aji Bayu Ramadhan atas capaian luar biasanya. Sementara itu, sembilan siswa terbaik lainnya menerima penghargaan Sapta Adhi Praja, melengkapi daftar individu berprestasi yang siap mengabdi pada negara.

Para Pamong Praja Muda yang baru dilantik ini tidak akan berlama-lama. Mereka akan segera ditugaskan di berbagai lini pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, di seluruh penjuru Indonesia. Penempatan ini mencakup wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), sebuah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan formasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id, menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar. "Pemerintah mengucapkan selamat dan selamat bertugas kepada 1.204 Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXIII tahun 2026," ujar Prasetyo Hadi. Ia menambahkan, "Semoga para lulusan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang prima, dengan para lulusan IPDN sebagai ujung tombak pelaksanaannya.