Asap Hitam Pekat Gemparkan Bogor Timur

Internationalmedia.co.id – News – Kota Bogor dilanda insiden kebakaran hebat pada Rabu, 29 Juli 2026. Sebuah lapak pengepul rongsokan yang berlokasi di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor, menjadi sasaran amukan si jago merah, memicu kepanikan warga sekitar dan menarik perhatian publik.

Kobaran api terlihat sangat dahsyat, melahap tumpukan material rongsokan yang sebagian besar mudah terbakar. Dampaknya, kepulan asap hitam pekat membubung tinggi ke angkasa, terlihat jelas dari berbagai penjuru kota dan menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan. Video yang diterima internationalmedia.co.id menunjukkan api berkobar hebat dengan cepat, mengindikasikan intensitas kebakaran yang luar biasa.

Sekertaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bogor, Theofilo Patricinio Freitas, membenarkan kejadian tersebut. "Betul, objek terbakar lapak pengepul rongsokan, sementara infonya begitu. Tim sudah di lokasi, sedang penanganan," ujarnya kepada internationalmedia.co.id pada Rabu (29/7/2026).

Berdasarkan pantauan internationalmedia.co.id di lokasi, api berkobar di lahan terbuka yang berdekatan dengan area pemukiman warga, menambah potensi risiko penyebaran api. Sejumlah petugas pemadam kebakaran tampak berjibaku memadamkan api yang terus membesar, berupaya keras mengendalikan situasi.

Untuk mengatasi kebakaran ini, Dinas Damkar Kota Bogor mengerahkan setidaknya tiga unit mobil pemadam kebakaran. Unit-unit tersebut berasal dari pos Sukasari dan langsung diterjunkan ke titik api untuk melakukan penanganan. "Penanganan masih berlangsung, sementara tiga unit damkar yang diterjunkan ke lokasi, unit dari Sukasari," tambah Theofilo. Proses pemadaman hingga berita ini diturunkan masih terus berlangsung, dengan fokus utama mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya.