Bupati Pemalang Diciduk KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dilaporkan turut diamankan oleh tim penyidik. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa ini mengguncang publik setempat pada Rabu, 29 Juli 2026.

Kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Saat dihubungi internationalmedia.co.id, Fitroh membenarkan adanya penangkapan tersebut, meskipun belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus yang melatarbelakangi OTT ini. Pihak-pihak yang diamankan, termasuk Bupati Anom Widiyantoro, masih berstatus terperiksa.

Hingga berita ini diturunkan, Komisi Antikorupsi belum merilis secara detail siapa saja pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Begitu pula dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar penangkapan, masih menjadi misteri. Sesuai prosedur standar KPK, penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Operasi senyap KPK ini kembali menegaskan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Masyarakat Pemalang dan seluruh Indonesia kini menantikan pengumuman resmi dari KPK terkait perkembangan kasus yang melibatkan pucuk pimpinan daerah tersebut.