Bundaran HI Mendadak Ramai Tengah Malam

Internationalmedia.co.id – News – Suasana malam di jantung Ibu Kota Jakarta mendadak riuh pada Jumat (24/7) hingga Sabtu dini hari (25/7) ketika sekelompok pengendara sepeda motor terpantau berkumpul di sekitar kawasan Sarinah hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aksi kumpul-kumpul tak terduga ini sempat memicu kemacetan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Menurut informasi yang dihimpun Internationalmedia.co.id dari akun resmi X TMC Polda Metro Jaya, keramaian pertama kali terdeteksi pada Jumat, 24 Juli 2026, sekitar pukul 23.52 WIB. Petugas kepolisian segera bergerak untuk membubarkan kumpulan pemotor yang memadati area depan Sarinah Plaza. Para pengendara motor tersebut dilaporkan memenuhi hingga tiga lajur jalan, menyebabkan hambatan serius pada arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

Situasi serupa kemudian bergeser ke ikon Jakarta, Bundaran HI, pada Sabtu dini hari sekitar pukul 00.40 WIB. Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali diterjunkan ke lokasi untuk memberikan imbauan persuasif kepada para pengendara motor yang berkumpul di sekitar Pos Pol Bundaran HI. Petugas meminta mereka untuk segera melanjutkan perjalanan guna mencegah penumpukan kendaraan dan menjaga kelancaran lalu lintas di area vital tersebut.

Berkat respons cepat dari aparat kepolisian, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman, termasuk area Bundaran HI, dilaporkan kembali normal dan lancar pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.50 WIB. Pantauan melalui aplikasi Google Maps menunjukkan jalur-jalur utama tersebut telah berwarna hijau, menandakan tidak adanya kemacetan signifikan. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas, terutama di pusat kota yang padat aktivitas.