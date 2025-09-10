Momen Tak Terduga: Trump Diteriaki "Hitler" Saat Makan Malam

Mantan Presiden AS Donald Trump mengalami kejadian tak terduga saat menikmati makan malam di sebuah restoran di Washington DC. Internationalmedia.co.id melaporkan, insiden ini terekam dalam beberapa video yang viral di media sosial, memperlihatkan Trump diteriaki "Hitler zaman kita" oleh sekelompok demonstran. Peristiwa ini terjadi Selasa (9/9) waktu setempat.

Menurut laporan, para demonstran yang terdiri dari aktivis, meneriakkan berbagai slogan seperti "Bebaskan DC! Bebaskan Palestina! Trump adalah Hitler zaman kita!" Mereka juga mengibarkan bendera dan syal Palestina. Aksi protes ini terjadi di tengah makan malam Trump bersama sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan beberapa menteri.

Menariknya, reaksi Trump terhadap teriakan tersebut terbilang tenang. Video menunjukkan mantan presiden itu mendekati para demonstran, mengangguk, tersenyum, lalu memberi isyarak agar mereka pergi. Agen Secret Service kemudian turut campur, meminta para demonstran meninggalkan restoran. Namun, teriakan protes tetap berlanjut hingga di luar restoran. Sementara itu, sejumlah pengunjung restoran lainnya terdengar membalas dengan meneriakkan "U-S-A! U-S-A!".

Pihak Secret Service dan Kepolisian Metropolitan DC belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Makan malam di tempat umum memang tergolong langka bagi Trump. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, hanya menyatakan bahwa Trump dan rombongan menikmati makan malam di restoran yang berjarak beberapa blok dari Gedung Putih.

Kejadian ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan mantan presiden tersebut. Bagaimana tanggapan publik dan dampak politik dari insiden ini masih perlu ditunggu perkembangannya.