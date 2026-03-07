Misteri Serangan Drone Irak

Gelombang serangan drone misterius kembali mengguncang Irak, menargetkan bandara dan fasilitas minyak vital di selatan serta kelompok militan di utara. Insiden ini semakin memperkeruh situasi keamanan di negara yang telah lama menjadi medan pertempuran proksi antara Amerika Serikat dan Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa otoritas Irak tengah menyelidiki asal-usul serangan yang memicu kekhawatiran baru akan eskalasi konflik regional.

Di provinsi Basra, Irak selatan, sebuah drone dilaporkan jatuh di dekat terminal kargo bandara. Tak hanya itu, dua drone lainnya menghantam perusahaan AS di kompleks minyak Burjesia, sementara satu drone keempat menyerang ladang minyak Rumaila yang dioperasikan oleh raksasa energi BP. Pejabat keamanan yang dihubungi internationalmedia.co.id mengonfirmasi insiden ini, namun belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas rentetan serangan tersebut.

Irak, yang berulang kali menyatakan tidak ingin terseret dalam konflik yang melanda Timur Tengah, nyatanya tak bisa menghindar dari dampaknya. Sejak awal, negara ini telah menjadi arena serangan yang dituduhkan kepada AS dan Israel, menargetkan kelompok-kelompok yang didukung Iran. Kelompok-kelompok ini sendiri telah bersumpah untuk tidak netral dan mengklaim serangan terhadap pangkalan AS di Irak.

Wilayah otonom Kurdistan di utara, yang menjadi lokasi pasukan AS, juga menjadi sasaran utama. Ledakan terdengar di dekat bandara Erbil, ibu kota Kurdistan, di mana drone sering kali berhasil dicegat. Kementerian Sumber Daya Alam Kurdistan juga melaporkan penghentian produksi minyak di ladang yang dioperasikan HKN Energy (perusahaan AS) di provinsi Dohuk, menyusul serangan sehari sebelumnya.

Otoritas Kurdistan mendesak Baghdad untuk bertindak, mencegah serangan serupa terhadap warga sipil, infrastruktur ekonomi, dan sektor minyak serta gas di wilayah utara, mengingat serangan-serangan ini diluncurkan dari daerah-daerah di Irak federal. Sementara itu, Kurdistan Irak juga menjadi markas bagi beberapa kelompok pemberontak Kurdi Iran, yang telah berulang kali diserang oleh Iran sejak konflik regional memanas.

Teheran bahkan mengancam akan menargetkan semua fasilitas di wilayah tersebut jika militan Kurdi Iran diizinkan memasuki Iran. Serangan terbaru hari ini juga dilaporkan menghantam militan Kurdi, dikonfirmasi oleh seorang pejabat Partai Demokrat Kurdistan Iran (PDKI) yang diasingkan kepada internationalmedia.co.id. Para Kurdi Iran sendiri menaruh harapan bahwa konflik ini akan melemahkan Republik Islam Iran dan bahkan mungkin membuka jalan bagi aliansi dengan Amerika Serikat.