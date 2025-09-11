Misteri Penembak Pendukung Trump!

Internationalmedia.co.id melaporkan, penyelidikan penembakan influencer pendukung Donald Trump, Charlie Kirk, di Universitas Utah Valley masih menjadi misteri. Meskipun sempat menahan satu orang untuk dimintai keterangan, FBI akhirnya membebaskannya. Direktur FBI, Kash Patel, menyatakan bahwa orang tersebut telah dibebaskan setelah menjalani interogasi, namun penyelidikan terus berlanjut.

Patel memastikan FBI berkomitmen mengungkap pelaku dan motif di balik insiden tersebut. "Investigasi kami berlanjut, dan kami akan terus memberikan informasi terbaru demi transparansi," tegasnya.

Insiden ini terjadi saat Kirk tengah berpidato dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Rekaman video menunjukkan momen mencekam saat tembakan dilepaskan dari sebuah gedung sekitar 182 meter dari lokasi Kirk berpidato. Pernyataan resmi Universitas Utah Valley menyebutkan bahwa tembakan terdengar sekitar pukul 12.20 siang waktu setempat.

Akibatnya, suasana panik langsung melanda kampus. Video amatir memperlihatkan kerumunan orang berlarian menyelamatkan diri. Pihak kampus pun langsung meminta mahasiswa untuk segera meninggalkan area tersebut. Suara teriakan "Lari, lari, lari!" terdengar jelas dalam rekaman tersebut. Saat ini, kondisi Kirk pasca penembakan belum diungkap secara detail oleh pihak berwenang. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru.