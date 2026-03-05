Misteri Ledakan Kapal Minyak Kuwait

Sebuah insiden mengejutkan mengguncang perairan Kuwait baru-baru ini. Sebuah kapal tanker minyak dilaporkan mengalami ledakan dahsyat di area Mubarak al-Kabeer. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mengonfirmasi laporan tersebut, seperti dilansir Internationalmedia.co.id – News.

Menurut keterangan kapten kapal tanker yang sedang berlabuh, ia mendengar dan menyaksikan ledakan besar di sisi kiri lambung kapal. Tak lama setelah itu, sebuah kapal kecil terlihat meninggalkan lokasi kejadian, memicu spekulasi mengenai penyebab insiden. Informasi ini awalnya dilaporkan oleh Aljazeera, yang kemudian dikutip oleh internationalmedia.co.id.

Dampak langsung dari ledakan tersebut terlihat jelas: minyak dari tangki kargo tumpah ke permukaan air laut, menciptakan noda hitam yang meluas. Selain itu, kapal juga mengalami kebocoran dan kemasukan air, menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi kerusakan lingkungan maritim yang signifikan.

Meskipun insiden ini berpotensi fatal, UKMTO memastikan bahwa tidak ada korban jiwa. Seluruh awak kapal dilaporkan selamat dan berada dalam kondisi aman, sebuah kabar melegakan di tengah kekhawatiran akan ledakan dan tumpahan minyak. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti ledakan misterius ini serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, terutama mengingat adanya kapal kecil yang terlihat meninggalkan lokasi.