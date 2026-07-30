Misteri Kematian Wanita Terkunci di Kos Jakbar

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kasus kematian misterius mengguncang warga Grogol Petamburan, Jakarta Barat, setelah seorang wanita bernama Muzalipah (52) ditemukan tak bernyawa di dalam kamar indekosnya yang terkunci rapat. Pihak kepolisian kini tengah mendalami dugaan kuat adanya tindak pembunuhan di balik tragedi yang terungkap pada Rabu (29/7) malam.

Penemuan jasad Muzalipah berawal dari kecurigaan tetangga di lantai bawah yang melihat tetesan darah merembes dari lantai atas. Pemandangan mengerikan ini mendorong warga untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus RT/RW setempat, yang kemudian diteruskan ke call center polisi 110 pada Rabu (29/7) sekitar pukul 18.50 WIB.

Menanggapi laporan tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Grogol Petamburan, dipimpin Pawas Ipda Sutrisno, bersama tim Reskrim dan Samapta, segera mendatangi lokasi kejadian di Jalan Makaliwe. Menurut Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan, kamar indekos korban ditemukan dalam kondisi terkunci dari dalam. "Saksi terpaksa membuka paksa pintu kamar tersebut dan melaporkan kejadian ke Polsek Grogol Petamburan. Petugas kemudian mendatangi TKP dan benar korban kedapatan telah meninggal dunia," terang AKP Wisnu saat dihubungi pada Kamis (30/7/2026).

Saat ditemukan, Muzalipah mengalami luka serius di bagian kepala sebelah kiri. Indikasi ini memperkuat dugaan awal pihak berwajib terkait adanya tindak kekerasan yang berujung pada kematian. "Luka di bagian kepala sebelah kiri. Dugaan pembunuhan masih dilakukan penyelidikan dan menunggu hasil visum," tambah AKP Wisnu, menegaskan fokus penyelidikan.

Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya, menambahkan bahwa timnya masih terus bekerja keras mengumpulkan berbagai alat bukti di lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mungkin memiliki informasi relevan. "Kita masih ngumpulin alat bukti, bukti-bukti yang ada, dan juga kami masih meminta keterangan dari para saksi tersebut," ujar AKP Reza. Untuk kepentingan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut, jenazah Muzalipah telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.