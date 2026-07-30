Kado Ultah Anak Pedagang Martabak Raib Sekejap

Internationalmedia.co.id – News – Seorang penjual martabak mini di wilayah Kreo, Kota Tangerang, harus menelan pil pahit setelah tas berisi uang dan ponsel yang sedianya menjadi kado ulang tahun anaknya raib digasak pencuri. Insiden memilukan ini terjadi pada Selasa, 28 Juli 2026, meninggalkan kerugian materiil dan kekecewaan mendalam bagi korban.

Menurut informasi yang dihimpun Internationalmedia.co.id, kejadian bermula ketika korban tengah beristirahat sejenak di bangku samping gerobak dagangannya. Dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor kemudian melintas. Melihat korban dalam keadaan tertidur pulas, para pelaku tak menyia-nyiakan kesempatan untuk melancarkan aksinya.

Salah satu pelaku lantas turun dari motor dan bergerak mengendap-endap mendekati gerobak. Dengan cepat, ia menyambar tas yang tergeletak di atas gerobak dagangan korban, lalu segera melarikan diri bersama rekannya. Aksi cepat dan terencana ini terekam dalam video yang beredar, menunjukkan betapa licinnya modus operandi para pencuri.

Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam, membenarkan insiden ini saat dikonfirmasi Internationalmedia.co.id pada Rabu (29/7). Ia merinci kerugian yang dialami korban. "Tas selempang itu berisi uang tunai Rp 100 ribu, empat unit ponsel – salah satunya adalah kado untuk anak beliau, sebuah jam tangan, KTP, serta kartu ATM," jelas Kompol Seala. Kerugian ini tentu sangat memberatkan, terutama hilangnya ponsel yang disiapkan sebagai hadiah istimewa untuk buah hati.

Menanggapi musibah ini, Kompol Seala menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Meskipun lokasi kejadian berada di wilayah Kreo, Larangan, Tangerang, yang berbatasan dengan area hukum Polsek Ciledug, pihaknya akan berkoordinasi erat. "Kami berencana menemui langsung pedagang martabak mini yang menjadi korban. Selain memberikan tali asih sebagai bentuk kepedulian, kami juga berjanji akan bekerja sama dengan Polsek Ciledug untuk mengungkap dan menangkap pelaku secepatnya," pungkasnya, memberikan harapan bagi korban agar keadilan dapat ditegakkan.