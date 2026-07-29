Misteri Kaki Bayi Dimuntahkan Biawak Gegerkan Purwakarta

Sebuah kejadian mengejutkan menggemparkan warga Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu petang (29/07/2026). Seekor biawak ditemukan memuntahkan potongan tubuh yang sangat mirip dengan kaki seorang bayi, memicu kehebohan dan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa penemuan tak lazim ini segera menarik perhatian pihak berwenang.

Peristiwa ganjil ini pertama kali terungkap sekitar pukul 17.30 WIB, ketika seorang anak kecil tanpa sengaja menyaksikan seekor biawak memuntahkan sesuatu di area depan rumah warga. Kepala Desa Batu Tumpang, Herul Mubarik, mengonfirmasi bahwa setelah didekati, benda yang dimuntahkan reptil tersebut ternyata adalah potongan kaki yang diduga kuat milik bayi berumur sekitar satu minggu.

Menurut Herul Mubarik, "Penemuan potongan kaki bayi ini awalnya ditemukan oleh anak kecil dari muntahan biawak di depan rumah warga. Warga sempat berburu biawak tersebut ke semak-semak, tapi saat dicari jasad utuh bayinya belum ada, baru bagian kakinya saja," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian. Potongan kaki tersebut dilaporkan dalam kondisi rusak, diduga akibat sempat tertelan oleh biawak.

Hingga pukul 21.00 WIB, upaya pencarian sisa jasad bayi serta biawak yang diduga terlibat masih terus dilakukan oleh warga setempat. Lokasi penemuan kini telah diamankan dan ditangani oleh pihak kepolisian. Baik warga maupun perangkat desa belum dapat menyimpulkan secara pasti asal-usul potongan bayi tersebut, apalagi motif di balik kejadian tragis ini.

Pihak desa mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari spekulasi liar terkait kemungkinan adanya tindak pembunuhan, pembuangan bayi, atau skenario lainnya, sembari menunggu hasil penyelidikan mendalam dari kepolisian. "Kondisinya masih proses, kalo dilihat bayi berumur sekitar satu minggu. Bagian itu seperti kaki bayi, cuma sudah hancur karena bekas muntahan biawak. Belum bisa dijelaskan lebih jauh, kita masih menunggu hasil resmi dari pihak kepolisian," pungkas Herul.

Kasus yang menggemparkan ini kini sepenuhnya ditangani oleh jajaran Polsek Plered dan Tim Inafis Satreskrim Polres Purwakarta. Fokus utama penyelidikan adalah melacak keberadaan sisa jasad bayi, serta mengungkap identitas dan keberadaan orang tua dari bayi malang tersebut, demi menyingkap tabir misteri di balik penemuan mengerikan ini.