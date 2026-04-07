Misi Rahasia Tim Elit Selamatkan Pilot AS

Sebuah operasi penyelamatan dramatis berhasil dilakukan oleh militer Amerika Serikat di Iran, membawa pulang seorang pilot jet tempur AS yang hilang setelah ditembak jatuh. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa misi berisiko tinggi ini dieksekusi oleh pasukan komando elite, Navy SEAL Team Six, unit yang terkenal dengan rekam jejak operasi rahasia mereka, termasuk perburuan Osama bin Laden.

Insiden bermula pada Jumat (3/4/2026) ketika angkatan bersenjata Iran mengklaim menembak jatuh setidaknya dua jet tempur, tiga drone, dan dua rudal jelajah AS, menyebutnya sebagai "hari kelam" bagi angkatan udara Amerika Serikat. Dua hari kemudian, Minggu (5/4/2026), Presiden AS Donald Trump mengumumkan keberhasilan penyelamatan, memuji operasi tersebut sebagai "salah satu Operasi Pencarian dan Penyelamatan paling berani dalam sejarah AS," dan memastikan sang kolonel yang terhormat kini "SELAMAT dan SEHAT!"

Pilot yang merupakan perwira sistem senjata, dilaporkan mengalami luka setelah melontarkan diri dari pesawat, namun berhasil bertahan dan berjalan. Ia menunjukkan kegigihan luar biasa dengan menghindari penangkapan di wilayah pegunungan Iran selama lebih dari sehari, berbekal pistol, suar, dan perangkat komunikasi aman untuk berkoordinasi dengan tim penyelamat. Sumber dari New York Times dan Axios menyebutkan, tim Navy SEAL Team Six harus melepaskan tembakan untuk menghalau pasukan militer Iran saat mendekati lokasi pilot, memastikan evakuasi berjalan lancar dan aman.

Mengenal Navy SEAL Team Six: Kuda Pacuan Amerika

Siapakah Navy SEAL Team Six ini? Mereka adalah unit paling elit dari Komando Operasi Khusus Angkatan Laut AS (Navy SEAL), secara resmi dikenal sebagai US Navy’s Special Warfare Development Group (Devgru). Tim ini berisikan personel militer yang dilatih secara khusus untuk melakukan operasi rahasia yang sangat beragam, mulai dari pertempuran langsung, misi anti-terorisme, hingga penyelamatan sandera di berbagai belahan dunia demi melindungi kepentingan AS.

Don Shipley, seorang veteran SEAL yang menghabiskan dua dekade di Angkatan Laut, menggambarkan anggota Navy SEAL Team Six sebagai "kuda pacuan Amerika." Menurutnya, mereka adalah individu-individu terbaik yang dimiliki AS, dengan penglihatan tajam, kecerdasan di atas rata-rata, dan secara genetik dirancang untuk menahan banyak tekanan serta menerima benturan keras. "Orang biasa yang berjalan di jalanan tidak memiliki kemampuan seperti itu," tegas Shipley pada wawancara tahun 2012.

Dari Osama bin Laden hingga Penyelamatan Pilot

Reputasi Navy SEAL Team Six semakin melambung setelah misi legendaris mereka pada tahun 2011, yakni perburuan pendiri Al-Qaeda, Osama bin Laden, di Abbottabad, Pakistan. Sebuah operasi yang telah direncanakan selama bertahun-tahun, namun berhasil dieksekusi hanya dalam 40 menit oleh tim ini, menewaskan lima orang termasuk Bin Laden tanpa korban di pihak AS. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata efisiensi dan keahlian tak tertandingi mereka.

Dengan keberhasilan terbaru menyelamatkan pilot di Iran, yang dilaporkan oleh AFP, Al Arabiya, dan BBC, Navy SEAL Team Six sekali lagi membuktikan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu unit operasi khusus paling tangguh dan vital bagi keamanan nasional Amerika Serikat di seluruh dunia. Misi ini tidak hanya menegaskan kemampuan operasional mereka yang luar biasa, tetapi juga komitmen tak tergoyahkan untuk tidak meninggalkan seorang pun di belakang.