Misi Penyelamatan AS Berujung Misteri Uranium

Teheran tengah dilanda kecurigaan serius terhadap operasi militer Amerika Serikat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Iran menuduh misi penyelamatan pilot jet tempur F-15E AS yang jatuh di wilayahnya, hanyalah kedok terselubung untuk melancarkan aksi pencurian "uranium yang diperkaya." Tuduhan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada Minggu (5/4) mengumumkan keberhasilan penyelamatan dua pilot F-15E yang jatuh pada Jumat (3/4) sebelumnya, menyebutnya sebagai operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika.

Namun, narasi Washington dibantah keras oleh militer Iran. Dalam pernyataan resminya, Teheran menegaskan bahwa misi AS tersebut merupakan "misi penipuan dan upaya melarikan diri" yang "sepenuhnya berhasil digagalkan" oleh pasukannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, melalui laporan AFP pada Selasa (7/4/2026), mengungkapkan "banyak pertanyaan dan ketidakpastian" yang menyelimuti seluruh operasi militer AS di tanah Iran.

Baghaei menyoroti kejanggalan lokasi jatuhnya pilot. "Area yang diklaim sebagai lokasi keberadaan pilot Amerika di Provinsi Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad sangat jauh dari wilayah yang menjadi target pendaratan pasukan mereka di Iran bagian tengah," jelas Baghaei dalam pernyataannya pada Senin (6/4). Ia menambahkan, "Potensi bahwa ini adalah operasi tipu muslihat untuk mencuri uranium yang diperkaya sama sekali tidak dapat diabaikan." Menurut Baghaei, misi ini adalah "bencana" telak bagi Amerika Serikat.

Lebih lanjut, militer Iran mengklaim bahwa beberapa pesawat tempur AS terpaksa "melakukan pendaratan darurat" di Provinsi Isfahan bagian selatan. Hal ini terjadi setelah pesawat-pesawat tersebut terkena tembakan selama misi penyelamatan, memaksa AS untuk "membombardir pesawat yang jatuh" sebagai konsekuensi. Baghaei bahkan menyebutkan bahwa dua pesawat angkut militer C-130 dan dua helikopter Black Hawk milik AS telah berhasil dihancurkan oleh pasukan Iran di tengah berlangsungnya operasi tersebut.

Di sisi lain, Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia telah memerintahkan militer AS untuk mengerahkan "puluhan pesawat, dipersenjatai dengan senjata paling mematikan di dunia," guna menjemput pilot jet tempur yang jatuh.

Sebuah laporan dari media terkemuka AS, New York Times (NYT), mengutip seorang pejabat Washington yang enggan disebutkan namanya, mengindikasikan bahwa Komando Navy SEAL Team 6 ditugaskan khusus untuk misi evakuasi pilot tersebut. NYT juga mengungkapkan bahwa dua pesawat militer AS, yang semula direncanakan untuk mengangkut pilot dan tim penyelamat ke tempat aman, justru terjebak di sebuah pangkalan terpencil di Iran. Akibatnya, pesawat-pesawat tersebut terpaksa dihancurkan demi mencegahnya jatuh ke tangan Teheran. Pasukan AS kemudian harus menggunakan tiga pesawat angkut berbeda untuk berhasil mengevakuasi pilot dan tim penyelamat keluar dari wilayah Iran.

Bahkan, Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dilaporkan melancarkan operasi disinformasi, menyebarkan kabar palsu di Iran bahwa pasukan AS sedang mengevakuasi pilot melalui jalur darat, sebagai bagian dari upaya pengalihan perhatian.

Perbedaan narasi yang tajam antara Teheran dan Washington ini semakin memperkeruh ketegangan di kawasan, menyisakan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi penyelamatan pilot F-15E tersebut.