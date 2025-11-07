Mengejutkan! Wali Kota New York Terpilih Bentuk Tim Transisi Serba Perempuan

Internationalmedia.co.id – Zohran Mamdani, Wali Kota New York terpilih, membuat gebrakan dengan mengumumkan tim transisi yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Pengumuman ini disampaikan di Queens, New York, pada Rabu (5/11) waktu setempat, dan sontak menarik perhatian publik.

Tim transisi ini akan dipimpin oleh Elana Leopold sebagai direktur eksekutif. Nama-nama besar seperti Maria Torres-Springer (mantan Wakil Wali Kota New York), Lina Khan (mantan Ketua Komisi Perdagangan Federal AS), Grace Bonilla (Presiden dan CEO United Way), dan Melanie Hartzog (mantan Wakil Wali Kota untuk Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan New York) turut mengisi posisi penting dalam tim tersebut.

Mamdani menegaskan bahwa timnya akan bekerja keras selama 57 hari ke depan untuk membangun pemerintahan yang cakap, penuh kasih sayang, berintegritas, dan siap melayani warga New York. Ia juga mengajak para pendukungnya untuk kembali berdonasi demi mendukung operasional tim transisi yang membutuhkan pendanaan untuk staf, penelitian, dan infrastruktur.

"Beberapa bulan lalu saya meminta para pendukung di seluruh kota untuk berhenti berdonasi, dan hari ini saya meminta mereka untuk mulai lagi," ujar Mamdani.

Mengenai komunikasi dengan Gedung Putih, Mamdani mengaku belum menerima pesan dari Presiden AS Donald Trump. Namun, ia menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan siapa pun demi kepentingan warga New York. Mamdani akan resmi menjabat sebagai Wali Kota New York pada 1 Januari 2026 mendatang.