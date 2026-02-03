Mantan Menteri China Terjerat Skandal Ratusan Miliar

Beijing diguncang kabar mengejutkan dari ranah hukum. Mantan Menteri Kehakiman China, Tang Yijun, baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan setempat setelah terbukti menerima suap dalam jumlah fantastis. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, vonis berat ini dijatuhkan dalam sebuah persidangan yang digelar pada Senin (2/2) waktu setempat, seperti yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah China, CCTV.

Pengadilan Rakyat Menengah Xiamen yang berlokasi di provinsi Fujian mengungkapkan bahwa Tang Yijun terbukti secara ilegal menerima harta benda senilai lebih dari 137 juta yuan, atau setara dengan sekitar Rp 330 miliar, dalam kurun waktu 16 tahun, yakni antara 2006 hingga 2022. Selama periode tersebut, ia menyalahgunakan jabatannya untuk memfasilitasi keuntungan bagi berbagai entitas dan individu. Modus operandinya meliputi proses pencatatan perusahaan, pembelian kembali lahan, pengucuran pinjaman bank, hingga penanganan perkara hukum. Demikian informasi yang dihimpun dari CCTV, sebagaimana dilansir oleh internationalmedia.co.id.

Dalam putusannya, pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa "tindakan Tang merupakan kejahatan penyuapan". Mereka juga menekankan bahwa jumlah uang yang terlibat "sangat besar" dan telah menimbulkan "kerugian yang sangat serius" bagi kepentingan negara dan rakyat.

Selain hukuman penjara seumur hidup, Tang juga harus menerima konsekuensi lain berupa pencabutan hak politiknya seumur hidup dan penyitaan seluruh harta pribadinya, demikian laporan CCTV.

Pria berusia 64 tahun ini memiliki rekam jejak karier yang panjang dan cemerlang sebelum kejatuhannya. Ia memulai perjalanan profesionalnya di provinsi Zhejiang, menghabiskan lebih dari tiga dekade dan berhasil menduduki posisi sebagai wakil kepala Partai Komunis di provinsi tersebut. Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai gubernur provinsi Liaoning, sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 2020.

Namun, perjalanan kariernya terhenti ketika ia mulai diselidiki pada April 2024 atas dugaan "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum", sebuah frasa umum yang digunakan untuk merujuk pada kasus korupsi di China. Ia kemudian dikeluarkan dari Partai Komunis pada tahun yang sama.

Vonis terhadap Tang Yijun ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kampanye anti-korupsi besar-besaran yang terus digencarkan oleh Presiden China Xi Jinping. Kampanye ini telah menjerat sejumlah pejabat tinggi dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik rasuah di segala lini.

Sebelum kasus Tang Yijun, badan pengawas anti-korupsi negara itu baru saja mengumumkan penyelidikan terhadap Wang Xiangxi, Menteri Manajemen Darurat, sebuah kasus langka yang melibatkan menteri yang sedang menjabat. Sebulan sebelumnya, otoritas China juga mengonfirmasi penyelidikan terhadap jenderal top Zhang Youxia, menandai pembersihan paling signifikan terhadap kepemimpinan militer senior hingga saat ini.