Madrid Berduka: Hotel Ambruk, Korban Berjatuhan!

Internationalmedia.co.id, Madrid – Sebuah insiden tragis terjadi di jantung kota Madrid, Spanyol, ketika sebuah bangunan yang tengah direnovasi ambruk. Peristiwa nahas ini menyebabkan 10 orang mengalami luka-luka dan empat lainnya dinyatakan hilang, memicu operasi pencarian intensif oleh tim penyelamat.

Layanan darurat Spanyol bergerak cepat untuk mencari empat orang yang hilang setelah bangunan di pusat kota Madrid runtuh. Francisco Martin Aguirre, perwakilan pemerintah pusat di wilayah Madrid, menyatakan bahwa jumlah korban luka diperkirakan sekitar 10 orang, sebagian besar dengan luka ringan.

Menurut laporan Reuters, setidaknya tiga pekerja konstruksi terluka dalam insiden ini. Dua orang menderita luka ringan, sementara satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit dengan patah kaki, ungkap Beatriz Martin, juru bicara layanan darurat.

Para korban luka menginformasikan bahwa beberapa rekan kerja mereka berada di dalam gedung saat kejadian. Polisi dan petugas pemadam kebakaran menggunakan drone dan anjing pelacak untuk memeriksa kemungkinan adanya korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang terletak dekat gedung opera dan istana kerajaan.

Bangunan lima lantai yang sedang dalam proses renovasi menjadi hotel oleh pengembang Rehbilita ini runtuh di bagian dalam, sehingga fasadnya tetap utuh. Hingga berita ini diturunkan, Rehbilita belum memberikan komentar terkait insiden tersebut.