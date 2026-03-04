Macron Bergerak Kapal Induk Menuju Titik Panas

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menginstruksikan pengerahan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle beserta armada pengawalnya menuju Laut Mediterania. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya eskalasi dan situasi geopolitik yang bergejolak di Timur Tengah, menandakan langkah tegas Prancis untuk menjaga stabilitas dan menghadapi ketidakpastian di masa mendatang.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Internationalmedia.co.id dari AFP dan France 24 pada Rabu (4/3), Macron menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menghadapi gejolak yang tak menentu dan ketidakpastian di masa depan. Kapal induk Charles de Gaulle, yang merupakan salah satu aset militer paling strategis Prancis, akan berlayar ke wilayah tersebut bersama dengan aset udaranya dan kapal fregat pengawal. Macron juga mengungkapkan bahwa jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara canggih, serta sistem radar udara telah lebih dulu dikerahkan di Timur Tengah dalam beberapa jam terakhir, menegaskan komitmen Prancis untuk melanjutkan upaya pertahanan ini seoptimal mungkin.

Solidaritas Prancis terhadap sekutunya di kawasan juga menjadi fokus utama. Pasca-serangan pada Senin (2/3) lalu terhadap pangkalan angkatan udara Inggris di Siprus, Macron menegaskan bahwa Siprus, sebagai anggota Uni Eropa dan mitra strategis Prancis, membutuhkan dukungan penuh. Oleh karena itu, Prancis telah mengirimkan aset pertahanan udara tambahan dan fregat Languedoc ke lepas pantai Siprus. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi warga negara dan pangkalan Prancis di kawasan, tetapi juga untuk mendukung negara-negara yang menjadi sasaran Iran sebagai respons atas serangan Israel-Amerika Serikat.

Di tengah dinamika keamanan global, Macron juga mengisyaratkan ambisi Prancis untuk memperkuat postur nuklirnya. Prancis, sebagai satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir, berencana untuk menambah jumlah hulu ledak nuklirnya. Macron melihat Prancis dapat berperan sebagai pelindung nuklir bagi negara-negara Uni Eropa, terutama mengingat ketidakpastian hubungan keamanan dengan Amerika Serikat yang dinilai semakin tidak pasti.

Saat ini, Prancis memiliki sekitar 290 hulu ledak nuklir, menjadikannya kekuatan nuklir terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Armada nuklir Prancis mencakup empat kapal selam bersenjata nuklir yang mampu beroperasi secara tersembunyi dengan jangkauan sekitar 10.000 kilometer, serta jet tempur Rafale yang dapat meluncurkan rudal jelajah berhulu ledak nuklir hingga jarak sekitar 500 kilometer. Macron juga menyebutkan bahwa doktrin nuklir Prancis akan diperluas melalui kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Belanda, Belgia, dan Denmark. Prancis terakhir kali menambah jumlah senjata nuklirnya pada tahun 1992.

Langkah-langkah strategis ini tidak terlepas dari dinamika hubungan dengan Amerika Serikat yang sempat memanas awal tahun ini, seperti insiden terkait Greenland di masa kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Keraguan terhadap arah kebijakan Washington di masa depan, bahkan setelah masa jabatan Trump berakhir, telah mendorong banyak negara Eropa untuk mempertimbangkan kembali strategi pertahanan mereka. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan pernah mengemukakan kemungkinan penggunaan pesawat Angkatan Udara Jerman untuk mengangkut bom nuklir milik Prancis, menggarisbawahi potensi kolaborasi pertahanan yang lebih dalam di Eropa dalam menghadapi tantangan keamanan global.