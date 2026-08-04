Lompat dari Kapal Terbakar Bermodal Jeriken

Kisah heroik sekaligus menegangkan datang dari Muhammad Saleh, salah satu penumpang KM Mutiara Sentosa yang berhasil selamat dari insiden kebakaran kapal. Dalam momen mencekam itu, Saleh tak gentar melompat ke laut lepas hanya dengan berbekal sebuah jeriken. Internationalmedia.co.id – News melaporkan dari Surabaya, Selasa (4/8/2026), Saleh membagikan pengalamannya yang luar biasa.

Saleh menuturkan, ia berada di posisi paling depan kapal ketika kepulan asap hitam mulai membumbung tinggi, disusul kobaran api yang dengan cepat melahap bagian kapal. Suasana panik melanda para penumpang yang kebingungan mencari jalan keluar dan menentukan langkah penyelamatan. "Kapal sudah berhenti, tapi kami ragu-ragu untuk melompat karena ketinggiannya masih cukup ekstrem," ungkap Saleh, seperti dilansir internationalmedia.co.idJatim.

Kondisi semakin genting ketika api mulai menjalar hingga membakar tali jangkar di sisi kanan kapal. Meskipun demikian, Saleh dan beberapa penumpang lain masih menunda keputusan untuk terjun ke laut. Titik puncaknya tiba saat panas api tak tertahankan lagi. Saleh mengaku bukan melompat atas inisiatif penuhnya, melainkan terdorong oleh desakan penumpang lain yang juga berjuang menyelamatkan diri. Tanpa pelampung, pria asal Jeneponto ini nekat menceburkan diri ke laut hanya dengan berpegangan pada sebuah jeriken kosong.

Begitu berada di air, Saleh segera berenang menjauhi kapal yang masih dilalap api. Sekitar sepuluh meter dari lokasi kejadian, ia bertemu dengan seorang penumpang lain yang terlihat kesulitan berenang sambil membawa seekor kambing. Meskipun baru saja lolos dari maut dan berjuang sendiri, naluri kemanusiaan Saleh muncul. Ia memutuskan untuk membantu penumpang tersebut hingga keduanya berhasil mencapai kapal penyelamat yang datang mengevakuasi korban.