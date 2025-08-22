Ledakan di Landasan Pacu! Nasib Pilot Pesawat Tempur Malaysia

Internationalmedia.co.id memberitakan insiden mengejutkan yang terjadi di Bandara Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Malaysia. Sebuah pesawat tempur F/A-18D Hornet milik Angkatan Udara Kerajaan Malaysia mengalami kecelakaan dan meledak saat lepas landas pada Selasa malam, 21 Agustus 2025 pukul 21.05 waktu setempat. Kejadian dramatis ini sempat viral di media sosial, menampilkan rekaman video ledakan dahsyat di landasan pacu.

Pihak Angkatan Udara Malaysia telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkonfirmasi kecelakaan tersebut. Mereka menyatakan tengah melakukan investigasi menyeluruh dan akan segera merilis informasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. "Kami akan segera mengambil tindakan dan memberikan informasi terbaru," demikian pernyataan resmi AU Malaysia.

Meskipun insiden tersebut tampak mengerikan, berdasarkan laporan dari Kepala Polisi Pahang, Komisaris Datuk Seri Yahaya Othman, pilot dan kopilot pesawat tempur tersebut dilaporkan selamat dari peristiwa nahas ini. Informasi lebih detail mengenai kondisi keduanya masih belum dipublikasikan. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan informasi dan memberikan update terbaru seputar insiden ini.