Ladang Minyak Abu Dhabi Terbakar Drone Menggempur

Sebuah insiden mengejutkan mengguncang Uni Emirat Arab setelah ladang minyak utama Shah di Abu Dhabi menjadi sasaran serangan drone. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa serangan pesawat tak berawak tersebut memicu kebakaran hebat di fasilitas vital tersebut, menimbulkan kekhawatiran baru akan stabilitas keamanan di kawasan Teluk.

Dilansir dari kantor berita AFP, insiden yang terjadi pada Selasa tersebut segera menarik perhatian global. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional, di mana kawasan Teluk kerap menjadi lokasi serangan drone dan rudal yang sebelumnya dikaitkan dengan kelompok-kelompok bersenjata atau negara tertentu, termasuk Iran. Pihak berwenang UEA kini tengah menanggapi serius peristiwa ini.

Hingga kini, pihak berwenang Uni Emirat Arab masih berjibaku memadamkan api dan melakukan investigasi menyeluruh di lokasi kejadian. Informasi mengenai ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden ini belum dirilis secara resmi oleh otoritas terkait. Fokus utama saat ini adalah mengamankan area dan mengendalikan situasi.

Ladang minyak Shah bukanlah target sembarangan. Terletak sekitar 230 kilometer di selatan kota Abu Dhabi, fasilitas ini merupakan salah satu aset energi krusial bagi UEA. Menurut data dari ADNOC, perusahaan energi raksasa milik negara UEA, ladang ini memiliki kapasitas produksi sekitar 70.000 barel minyak mentah per hari, menjadikannya komponen penting dalam pasokan energi global. Serangan terhadap fasilitas sebesar ini berpotensi memiliki implikasi signifikan terhadap pasar minyak dan keamanan regional.