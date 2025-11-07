Kotak Hitam Ungkap Misteri Jatuhnya Pesawat Kargo UPS di Kentucky, AS?

Internationalmedia.co.id – Tim investigasi kecelakaan udara Amerika Serikat berhasil menemukan kotak hitam pesawat kargo UPS yang mengalami kecelakaan tragis saat lepas landas dari Bandara Louisville, Kentucky. Insiden nahas ini menewaskan 11 orang dan memicu penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti jatuhnya pesawat.

Dilansir dari berbagai sumber, Todd Inman, anggota Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), mengungkapkan bahwa api pertama kali terlihat di bagian sayap kiri pesawat, yang menyebabkan salah satu dari tiga mesinnya terlepas. Pesawat kargo MD-11 tersebut sedianya akan terbang menuju Honolulu.

Pesawat nahas itu menghantam beberapa bangunan di sekitar bandara dan langsung terbakar hebat, menimbulkan kobaran api dan serpihan puing yang berserakan. Akibatnya, bandara sempat ditutup sementara dan operasional di fasilitas UPS Worldport, pusat kargo global perusahaan, terganggu, menyebabkan keterlambatan pengiriman.

Inman menjelaskan bahwa perekam data penerbangan (FDR) dan perekam suara kokpit (CVR) dirancang untuk tahan terhadap benturan keras dan panas ekstrem. Kedua perangkat tersebut ditemukan dalam kondisi utuh di antara puing-puing pesawat.

"Kami yakin bahwa setelah kami mengirimkannya ke laboratorium kami di Washington D.C., kami akan dapat memperoleh data yang relevan dan itu akan menjadi informasi penting yang akan membantu kami memahami apa yang sebenarnya terjadi," kata Inman, seperti dikutip internationalmedia.co.id. Analisis kotak hitam diharapkan dapat memberikan petunjuk krusial dalam mengungkap penyebab kecelakaan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.