Kengerian Bus Swiss Mengguncang Fribourg

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis dan mengerikan mengguncang kota kecil Kerzers, Swiss, ketika seorang individu nekat melakukan aksi bakar diri di dalam sebuah bus. Peristiwa nahas ini mengakibatkan sedikitnya enam orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka serius, memicu penyelidikan intensif dari pihak berwenang setempat.

Menurut laporan dari kepolisian setempat, yang diterima internationalmedia.co.id pada Rabu (11/3), kebakaran dahsyat tersebut melahap sebuah bus di ruas jalanan Kerzers, sebuah kota yang terletak di wilayah Fribourg, sekitar 20 kilometer dari ibu kota Swiss, Bern. Insiden memilukan ini terjadi pada Selasa (10/3) malam waktu setempat. Dugaan awal mengarah pada tindakan yang disengaja.

Frederic Papaux, juru bicara Kepolisian Fribourg, menegaskan bahwa penyelidikan awal menemukan indikasi kuat adanya kesengajaan. "Pada tahap ini, kami memiliki beberapa petunjuk yang secara jelas mengindikasikan bahwa ini adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang yang berada di dalam bus," ujar Papaux, memberikan gambaran awal mengenai motif di balik tragedi tersebut.

Christa Bielmann, juru bicara kepolisian lainnya, menambahkan bahwa tim penyidik sedang mendalami laporan mengenai seseorang yang diduga menyiramkan bahan bakar ke tubuhnya sendiri sebelum membakar diri. Meskipun demikian, Bielmann menekankan bahwa masih terlalu dini untuk mengaitkan insiden ini dengan motif terorisme. Senada dengan itu, Romain Collaud, salah satu anggota dewan negara Swiss, menyatakan, "Kami tidak memiliki indikasi yang menunjukkan bahwa kami mungkin sedang berurusan dengan serangan teroris." Ia juga menegaskan bahwa seluruh aspek insiden ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam.

Data dari kepolisian mengonfirmasi bahwa dari total korban, tiga orang yang mengalami luka-luka serius telah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, dua individu lain yang sempat terjebak dalam kobaran api di dalam bus juga menerima penanganan medis di lokasi, meskipun kondisi mereka tidak memerlukan rawat inap.

Media lokal Swiss, 20 Minutes, melaporkan adanya sebuah video dari lokasi kejadian yang merekam kesaksian salah satu korban luka. Dalam video tersebut, korban yang identitasnya tidak disebutkan itu mengungkapkan detail mengerikan. "Seorang pria membakar dirinya sendiri. Dia menuangkan bensin ke tubuhnya, dan kemudian membakar dirinya sendiri," ujarnya, menggambarkan momen tragis tersebut. Rekaman video pasca-kebakaran juga memperlihatkan kondisi bus yang hangus total, menyisakan puing-puing.

Presiden Swiss, Guy Parmelin, menyampaikan duka cita mendalam atas insiden mematikan ini, seraya memastikan bahwa penyelidikan komprehensif sedang berlangsung. "Saya terkejut dan sangat sedih bahwa sekali lagi, nyawa-nyawa melayang dalam kebakaran serius di Swiss," ungkap Parmelin, menyoroti keprihatinan nasional atas tragedi tersebut.